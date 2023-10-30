Як позбутись мігрені всього за 10 хвилин без медикаментів: надійний спосіб не для всіх

Багато людей стикаються з хронічними головними болями та мігренями, і іноді ліки не допомагають повною мірою, або їх просто немає під рукою.

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У TikTok одна дівчина поділилася корисним лайфхаком, який може полегшити життя тим, хто страждає від мігрені. Давайте розглянемо деталі цього методу та його важливі аспекти.

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Мігрень – це вид сильного та тривалого головного болю, часто супроводжуваний симптомами, такими як нудота, блювота, чутливість до світла та звуку. Мігрені можуть бути дуже болючими та обмежувати здатність особи виконувати повсякденні завдання.

Характерні ознаки мігрені включають:

Пульсуючий головний біль, який зазвичай відчувається в одній половині голови і може тривати від годин до кількох днів. Збільшення болю при фізичних навантаженнях. Супутні симптоми, такі як нудота, блювота, фотофобія (чутливість до світла) та фонофобія (чутливість до звуку).

Причини мігрені ще не досліджені в повній мірі, але відомо, що вона пов'язана з розширенням і звуженням кровоносних судин в мозку та активацією нервових клітин.

Лайфхак з TikTok для полегшення мігрені

Дівчина на TikTok запропонувала метод полегшення мігрені, який вона особисто спробувала. Згідно з її рекомендаціями, вам потрібно занурити ноги в дуже гарячу воду, при цьому важливо, щоб вони стали червоними. Ця процедура сприяє перерозподілу крові від голови до ніг, знімаючи тиск на голову.

Дівчина стверджує, що після цього методу біль та мігрень полегшуються.

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Протипоказання до процедури

Важливо врахувати, що не всі можуть використовувати цей метод. Якщо у вас є варикоз, артеріальна оклюзія нижніх кінцівок, проблеми зі шкірою, серцеві захворювання або артеріальна гіпертензія, ви повинні утриматися від цієї процедури та консультуватися з лікарем перед використанням будь-яких методів полегшення мігрені.

Завжди важливо слідкувати за своїм здоров'ям та реагувати на будь-які методи лікування чи полегшення після консультації з лікарем.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, раніше, ми вже писали про те, як полегшити біль при мігрені.

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