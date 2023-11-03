Магнітна буря накрила Землю: скільки триватиме

Листопад почався з потужної магнітної бурі, сила якої становила 5 балів. Ці геомагнітні удари тривали упродовж 1 та 2 листопада.

Відео дня

За даними "Метеоагент", потужна буря пішла на спад і до 5 листопада її сила становитиме лише 3 бали, до 9 листопада магнітна буря буде маловідчутною – всього два бали.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

9 листопада геомагнітні коливання посиляться до 5 балів, що загрожує метеочутливим людям погіршенням стану здоров'я. Вже не наступний день буря стихне до 3 балів і почне поступово спадати до 14 листопада.

Як полегшити симптоми метеозалежності

Здоровий спосіб життя. Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов.

Здорове харчування, достатній сон і регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити організм і зробити його більш стійким до впливу погодних умов. Відмова від шкідливих звичок . Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії.

. Куріння, алкоголь і фастфуд послаблюють організм і можуть посилити симптоми метеопатії. Лікування основного захворювання. Якщо у вас є хронічні захворювання, такі як серцево-судинні захворювання або артрити, їх лікування також допоможе полегшити симптоми метеопатії.

Якщо ви відчуваєте симптоми метеопатії, зверніться до лікаря. Він допоможе вам визначити причину ваших симптомів і призначить лікування, яке допоможе вам почуватися краще.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!