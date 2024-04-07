Забудьте про слово 'попкорн': мовознавець назвав чимало цікавих українських замінників

Слово "попкорн" стало звичним у повсякденному мовленні українців. Проте, багато хто може не знати, що його нема в жодному з українських словниках.

Існують сумніви щодо того, як слід писати це слово українською мовою. Мовознавець Віктор Дяченко поділився своїми думками про те, як коректно вживати та писати: "попкорн" чи "поп-корн".

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Дяченко каже, що в Україні існує багато назв для підсмажених зерен, які виглядають як біла вовна. Люди здавна називали їх "баранцями" або "бахканцями", останнє через вибуховий звук, що виникає при їх приготуванні. Інша поширена назва – "повітряна кукурудза".

Мовознавець зазначає, що в Запорізькій області цей снек відомий як "барани", тоді як у Бессарабії можуть вживати термін "пуканці". У Вінницькій області ж використовують слово "пукоші".

Коли мова йде про написання, то слід дотримуватися правил транслітерації з мови оригіналу, тобто слід писати "попкорн".

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