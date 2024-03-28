Названо неіснуючі 'українські' слова, які вигадала радянська влада, щоб понасміхатися над нашою мовою

З початку двадцятого століття, влада СРСР систематично знищувала українську мову, створюючи численні міфи навколо неї. На жаль, чимало українців і досі приймають ці вигадки за правду.

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Це також стосується деяких незрозумілих слів, які нібито існують у нашій мові. Однак, мовознавець Андрій Шимановський у своєму Instagram розвінчав ці вигадки, пише ТСН.

Слів, як-от "пикогляд", "розщепірка", чи "спалахуйка", не існує в нашій мові. Вони були вигадані у першій половині ХХ століття радянською владою з метою дискредитації та зневаги до української мови. За словами філолога, така дезінформація продовжує поширюватися через статті, що містять неправдиві твердження про українську мову, які не витримують критичного аналізу. Через велику кількість таких матеріалів, деякі люди можуть сприймати подібні вигадки за правду.

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Шимановський склав перелік слів, які не можна використовувати, навіть у формі жарту.

"Зажигалка" – "спалахуйка".

"Лифт" – "міжповерховий дротохід".

"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий".

"Зеркало" – "пикогляд".

"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко".

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка".

"Гинекология" – "піхвознавство".

"Акушерка" – "пупорізка".

"Медсестра" – "штрикалка".

"Укол" – "заштрик".

"Телевизор" – "бачик".

"Штопор" – "коркотяг".

Як переконатись, чи дійсно слово українське

Якщо виникають питання щодо автентичності українського слова, можна скористатися онлайн-версією "Академічного тлумачного словника української мови" для перевірки.

Сайт "Словотвір" надасть допомогу у знаходженні українських аналогів слів, запозичених з інших мов.

Для розуміння специфічної термінології або перекладу сталих виразів можна звернутися до російсько-українських словників.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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