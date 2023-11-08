У Китаї виявили жертовну яму з рештками 120 коней 1045 року до н.е.

Археологи в Китаї здійснили вражаюче відкриття, розкопавши давнє місто бронзового століття Яохеюань, розташоване в підніжжі гір Люпань на північному заході країни. Це давнє місто, яке вважається політичним і культурним центром періоду Західної Чжоу, розкриває таємниці давньої китайської історії.

Відео дня

Про це пише Nv.ua.

Під час археологічних розкопок було виявлено місто, обнесене стіною, з різними будівлями, такими як палаци, рови, кладовища, жертовні ями, гончарні майстерні та бронзоливарний завод. Місто Яохеюань існувало у період Західної Чжоу, який тривав з 1045 року до н.е. до 771 року до н.е. в історії Китаю.

Дослідники вважають, що Яохеюань, розташований на північному заході Китаю, імовірно, був регіональним центром того часу.

Одним з найцікавіших аспектів цього відкриття - стали жертовні ями зі скелетами 120 коней, включаючи кілька лошат. Деякі скелети були розчленовані перед жертвопринесенням. Ці знахідки свідчать не лише про багатство і статус міста Яохеюань на той час, але також підтверджують важливість коней у цьому регіоні на північному заході Китаю в період Західної Чжоу.

Крім того, під час розкопок було виявлено перше відоме місце бронзового литва періоду Західної Чжоу, яке включає в себе знахідки шламових резервуарів та залишків глиняних сумішей, використовуваних для створення форм, печей та фундаментів будівель.

Читайте також: У Японії археологи знайшли понад 100 тисяч монет, яким 2000 років (фото)

У процесі розкопок було знайдено безліч артефактів, включаючи керамічні форми, предмети з нефриту і каменю, лакові вироби, судини з селадону, а також понад 150 кісток з вирізаними ієрогліфами, які нагадують китайські символи.

Ці знахідки надають важливі нові докази, які допоможуть вченим вивчити політику і культуру північно-західного Китаю в період Західної Чжоу.

Нагадаємо, в Італії археологи відкрили гробницю, якої не торкалися 2600 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!