В Італії археологи відкрили гробницю, якої не торкалися 2600 років (фото)

Археологи відкрили стародавню етруську гробницю в Італії, яка залишалася недоторканою протягом 2600 років. Гробниця, розташована в некрополі Остерія у Вульчі, містить багату колекцію артефактів, які дають цінну інформацію про життя та культуру етрусків.

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Гробниця була виявлена у квітні цього року, але була відкрита лише нині. Вона являє собою велику подвійні камеру, викопану в скелі. Вхід був перегороджений скельними плитами, які були видалені археологами, повідомив муніципалітету Монтальто-ді-Кастро у Facebook.

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Всередині гробниці археологи знайшли багату колекцію предметів, включаючи кераміку, стародавні посудини для вина, декоративні аксесуари, залізні предмети, бронзові артефакти, такі як казан, і скатертину з похоронного банкету. Багато предметів були майже в ідеальному стані.

Деякі посудини для вина, або амфори, здається, походять із Греції, а дві, ймовірно, походять з острова Хіос. Це підкреслює важливість торгівлі вином для етрусків.

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На думку археологів, характер предметів вказує на те, що вони, мабуть, належали родині високого класу.

Тепер дослідники мають намір ретельно вивчити знахідки, які потенційно можуть дати важливу інформацію про життя в стародавньому Вульчі та елітах міста, зокрема, у часи, коли поселення процвітало.

Нагадаємо, в Греції знайшли затонуле древнє місто віком 1800 років.

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