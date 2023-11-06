У Японії археологи знайшли понад 100 тисяч монет, яким 2000 років (фото)

У Японії археологи під час розкопок на ділянці Sosha Village East 03 у місті Маебасі знайшли клад, в якому знаходилося понад 100 000 стародавніх монет. Деякі з яких китайського походження та були виготовлені понад 2000 років тому.

Відео дня

Серед цих монет — "Бан Лян" (виготовлена 175 р. до н. е.), перша уніфікована валюта Китаю, а також інші монети, датовані сьомим і тринадцятим століттями. Щобільше, вони були згруповані в групи приблизно по 100 монет і закріплені солом’яними шнурами, відомими як "саші", пише Arkeonews.

Читайте також: Знайдено давньоєгипетську гробницю з магічними заклинаннями проти змій (фото)

Дослідники вважають, що монети були "швидко поховані". Місце, де їх знайшли, було розташоване поблизу розкішних будинків, що належали впливовим людям середньовічної Японії. Той, хто ховав монети міг боятися втратити багатство через війну, кажуть науковці.

Монети були скріплені у пучки зв'язками, виготовленими з рисової соломи. Серед них було 44 різних типів валюти. Деякі з монет походять ще з часів династії Західна Хань у Китаї.

Найдавніша з монет – Ban Liang, яка датується 175 роком до нашої ери. Вона має чіткі характеристики – діаметр 2,3 сантиметра, квадратний отвір 7 міліметрів у центрі та товщину 1 міліметр із написом "liang" ліворуч і "заборона" праворуч.

Найновіша монета в цій скарбниці була викарбувана в 1265 році за часів династії Південна Сун, тому експерти вважають, що ці монети були заховані під час періоду Камакура (1185-1333).

Нагадаємо, в Греції знайшли затонуле древнє місто віком 1800 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!