Науковці сказали, який популярний продукт значно підвищує тиск та провокує серцеві напади

Нове дослідження показало, що просте переведення на сіль, збагачену калієм, може допомогти знизити артеріальний тиск і ризик серцевих нападів та інсультів.

Відео дня

Науковці дослідили, що надлишок солі (натрію) підвищує ризик високого кров'яного тиску, тому всім, хто страждає на гіпертонію, рекомендується зменшити кількість солі в раціоні, пише ScienceAlert.

Вас може зацікавити: Лікарі назвали продукти, яких слід уникати, якщо ви страждаєте від випадіння волосся

Зазначається, що людям важко змінити спосіб приготування їжі, по-іншому приправляти їжу, вибрати з полиць супермаркету продукти з низьким вмістом солі та прийняти менш солоний смак. Однак є просте та ефективне рішення: звичайну сіль треба замінити на сіль, збагачену калієм. Її можна використовувати так само як звичайну сіль, і більшість людей не помічають жодної істотної різниці у смаку.

"Перехід на сіль, збагачену калієм, можливий так, як скорочення споживання солі – ні. Наше нове дослідження робить висновок, що клінічні рекомендації щодо гіпертонії повинні давати пацієнтам чіткі рекомендації щодо переходу", – пише видання.

Що таке сіль, збагачена калієм?

Солі, збагачені калієм, замінюють частину хлориду натрію, який утворює звичайну сіль, хлоридом калію. Їх також називають сіллю з низьким вмістом натрію, сіллю калію, сіллю серця, мінеральною сіллю або сіллю зі зниженим вмістом натрію.

Хлорид калію виглядає так само як хлорид натрію, і дуже схожий на смак.

Сіль, збагачена калієм, знижує артеріальний тиск не лише тому, що вона зменшує споживання натрію, але й тому, що вона збільшує споживання калію. Недостатня кількість калію, який в основному надходить із фруктів і овочів, є ще однією основною причиною високого кров'яного тиску.

Раніше експерти назвали 12 продуктів, які не можна вживати, якщо у вас тривога чи депресія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!