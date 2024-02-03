Лікарі назвали продукти, яких слід уникати, якщо ви страждаєте від випадіння волосся

Здорове волосся – це не тільки краса, але і відображення нашого загального здоров'я. В останні роки лікарі все більше звертають увагу на те, як правильне харчування може впливати на стан нашого волосся.

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Навіть якщо втрата волосся пов'язана з генетикою, стресом чи гормональними змінами, збалансована дієта може відігравати ключову роль у підтримці їхнього здоров'я та краси, пише SheFinds.

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Експерти в області дієтології розкривають, як правильно обирати продукти для того, щоб мати гарне волосся та підтримувати його здоров'я.

Фахівці радять уникати ультраобробленого м'яса, такого як бекон: вживання таких продуктів несприятливо впливає на ріст волосся та викликає запалення.

Натомість дієтологи радять їсти рибу, особливо лососевих. "Замість обробленого м'яса включіть у раціон рибу, таку як лосось. Це не тільки джерело білка, а й містить омега-3 жирні кислоти, корисні для здоров'я волосся", – зауважують фахівці.

Позбудьтеся звички пити газовані напої:, оскільки можуть викликати запалення в організмі, що негативно впливає на волосяні фолікули. Замініть їх на звичайну воду.

"Вода - ключ до здоров'я, виведення токсинів та зволоження організму, що безпосередньо впливає на волосся. Додайте цитрусові або свіжу м'яту, щоб зробити воду привабливішою", – додали експерти.

Оберігайте себе від зайвого цукру – уникайте солодких сніданків (снеків, пластівців тощо) та замініть їх на яйця, багаті білком і вітамінами, корисними для волосся.

Замініть швидкі супи на домашні варіанти, без консервантів та великої кількості солі, щоб зберегти здоров'я та зволоженість волосся.

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