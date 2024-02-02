12 продуктів, які не можна вживати, якщо у вас тривога чи депресія

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При розпачі чи нервуванні рука так і тягнеться до солодкого. Насправді це найгірший вибір – цукор не покращить ваше самопочуття на тривалий час, а після тимчасового полегшення спричинить ще гірший стан. Те саме стосується й солодких та тонізуючих напоїв. Найбільшими ворогами вашого гарного настрою є такі продукти.

1. Фруктовий сік

Клітковина в цілих фруктах насичує організм і сповільнює поглинання глюкози. Без неї ви просто п’єте розчин цукру у воді, який швидко підіймає рівень глюкози, що так само блискавично падає. Після склянки соку ви залишитися голодним і, ймовірно, навіть станете роздратованими. Краще з’їжте фрукт або декілька ягід. А коли відчуваєте спрагу, пийте воду.

2. Солодкі газовані напої

У них є цукор, що підвищує рівень глюкози у крові, як у фруктовому соку, але без жодних поживних речовин. Напої "без цукру", можливо, не спричинять енергетичний зрив, який виникає через надмірне споживання цукру. Натомість в них зазвичай надлишок кофеїну, що також дестабілізує психоемоційний стан. Якщо ви хочете газованого напою, спробуйте столову мінеральну воду з додаванням соку.

3. Білий хліб

Біле рафіноване борошно, з якого він виготовлений, після споживання швидко зумовлює зростання цукру у крові. Це може спричинити стрибки енергії та збої, що погіршують тривогу та депресію. Обирайте цільнозерновий хліб.

4. "Легкі" заправки

Безцукрові заправки, які продаються у магазині, часто містить аспартам, штучний підсолоджувач, який асоціюють з розвком тривоги та депресії. Перевірте інгредієнти або, ще краще, приготуйте заправку для салату вдома.

5. Кетчуп

Це не лише помідори, а й багато цукру: чотири грами на столову ложку. Краще спробуйте домашню томатну сальсу з приправами.

6. Кава

Кофеїн, якщо ви до нього не звикли, здатен викликати нервозність та зіпсувати ваш сон. Відмова від кофеїну також може погіршити самопочуття. Якщо від кави вам погано, повільно виключайте її зі свого раціону. Якщо кава подобається або ви п’єте її без кофеїну, вона справді допоможе вам покращити настрій.

7. Енергетики

У вразливих людей можуть провокувати збої у серцевих ритмах, тривогу та проблеми зі сном. Зокрема, через інгредієнт гуарана, що приховує захмарний рівень кофеїну. Ці напої також часто містять багато цукру або штучних підсолоджувачів. Якщо відчуваєте спрагу, надавайте перевагу воді. А коли хочеться солодкого, з'їжте фруктів чи ягід.

8. Алкоголь

Недостатній відпочинок може викликати тривожність і депресію. Але надлишок алкоголю спричиняє ще більше проблем. Якщо такі напої допомагають вам заспокоїтися, вживайте їх помірковано, пам’ятаючи про межу: один напій на день для жінок і два на день для чоловіків.

9. Зефір

Містить цукор та приблизно 2 грами трансжирів на порцію. Трансжири ще називають "частково гідрогенізовані олії", вони також є у смаженій їжі, тісті для піци, тістечках, печиві та крекерах. Важливо обирати корисні жири - з таких продуктів, як риба, оливкова олія, горіхи та авокадо. Саме вони можуть покращити вам настрій.

10. Соєвий соус

Людям, хворим на целіакію (глютенову ентеропатію), слід виключити з раціону не лише хліб, локшину та випічку, а й соєвий соус, який також містить глютен. Уважно перевіряйте етикетки, якщо у вас є така чутливість.

11. Оброблені харчові продукти

Якщо ви споживаєте багато обробленого м’яса, смаженої їжі, очищених пластівців, цукерок, тістечок і молочних продуктів з високим вмістом жиру, у вас більше шансів бути тривожними та депресивними. Лише харчування, багате цільнозерновими волокнами, фруктами, овочами та рибою, допоможе вам справитися з коливанням настрою та стабілізувати психоемоційний стан.

12. Пончики

Час від часу ласощі можуть позитивно вплинути на ваш настрій. Варто знати: у пончиках є всі шкідливі види жиру, багато доданого цукру та борошно з невеликою кількістю клітковини, яка уповільнює зростання рівня глюкози. Їжте їх в особливих випадках, вони не підходять для щоденного споживання.