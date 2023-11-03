Науковці пояснили, чому люди бояться темряви

Стадію страху перед темрявою проходять чи не всі діти, а інколи й дорослі. Будь-який скрип підлоги, шелест віконниці чи випадковий удар уночі наповнюються жахом. Але чи це просто дитяча примха, чи в цьому є еволюційна причина?

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Як з'ясували науковці, страх темряви має глибоке коріння в нашому мозку. Він є результатом еволюційного процесу, який допомагав нам виживати в умовах дикої природи, пише Gizmodo.

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У наших предків, які жили в джунглях і саванах, темрява була пов’язана з небезпекою. У темряві ховаються хижаки, які можуть напасти на беззахисну людину. Тому страх темряви був важливим механізмом захисту, який допомагав нам уникати небезпеки.

Цей страх передався нам у спадок. І навіть у сучасному світі, де ми не ризикуємо бути з’їденими дикими тваринами, страх темряви все ще залишається сильним.

Однак страх темряви не є цілком інстинктивним. Ми також вчимося реагувати на темряву від наших батьків. Якщо батьки реагують на страх темряви у дитини з побоюванням, то це може посилити її страхи.

Тому важливо допомагати дітям подолати страх темряви. Для цього можна робити такі речі:

Не драматизувати страхи дитини.Поясніть дитині, що в темряві немає нічого небезпечного.

Створіть у спальні дитини комфортну атмосферу.

Запропонуйте дитині заспокійливу казку або пісню перед сном.

Якщо страх темряви у дитини є надмірним і перешкоджає її нормальному життю, то слід звернутися до фахівця.

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