Вчені дослідили перші печерні притулки, у яких 13 тисяч років тому жили першовідкривачі Південної Америки

Міжнародна команда археологів під керівництвом доцента Марка Робінсона з Ексетерського університету розкрила таємниці скельних домівок на північному заході Колумбії. Ці притулки колись служили домівкою для одних із перших людей, що прибули до Південної Америки близько 13 000 років тому. Дослідження було зосереджено на двох скельних притулках у регіоні Серранія-Ла-Ліндоса, що на межі басейнів Амазонки та Оріноко.

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Про це пише Heritage Daily.

Завдяки ретельному аналізу ґрунтових відкладень, археологи виявили сліди кам'яних знарядь, деревного вугілля та органічних речовин. Це дало їм уявлення про те, як жили перші люди Амазонії. Дослідники знайшли свідчення полювання на різноманітних тварин та використання різноманітних рослинних ресурсів.Кераміка віком близько 3 000 років, ознаки обробітку ґрунту 2 500 років тому і залишки вирощування кукурудзи 500-річної давнини свідчать про розвиток землеробства.

Знахідки свідчать про те, що люди жили на цій території протягом 12 600 років, з пізнього плейстоцену до XVII століття.

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Скельні притулки, окрім захисту від негоди, ймовірно, використовувались й як священні місця. Їхнє розташування на висоті давало чудовий огляд околиць, а знайдені артефакти – кістки тварин, залишки рослин та охри – свідчать про ритуальні практики.

Дослідники відзначили, що в усіх притулках були присутні малюнки. Це свідчить про те, що перші люди Амазонії не лише пристосовувалися до нового світу, але й намагалися його зрозуміти та задокументувати.

Це дослідження дає нове розуміння того, як перші люди колонізували Амазонку. Воно свідчить про те, що люди адаптувалися до складних умов тропічного лісу значно раніше, ніж вважалося раніше.

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