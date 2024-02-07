У Бразилії знайшли доісторичне поселення зі скелетами: знахідці 9000 років (фото)

Археологи знайшли 43 людські скелети та понад 100 000 артефактів на місці розкопок у прибережному місті Сан-Луїс на північному сході Бразилії. Знахідкам 9000 років.

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Як повідомляє бразильський Інститут національної історичної та художньої спадщини (IPHAN), знахідка свідчить про те, що люди оселилися в цій частині сучасної Бразилії принаймні на 1400 років раніше, ніж вважалося раніше.

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Це відкриття розширює наше розуміння історії людських поселень у Бразилії. Раніше вважалося, що найдавніше поселення у цьому регіоні датується 6600 роками. Однак нові докази підтверджують, що люди оселилися в цій частині Бразилії щонайменше на 1400 років раніше.

Археологи також виявили чотири різні епохи проживання на цьому місці, включаючи амазонські артефакти, курган "самбакі" та велику кількість кераміки.

Провідний археолог Веллінгтон Лаге наголошує, що ця знахідка може переписати історію не лише регіону, а й усієї Бразилії. Він також зауважує, що команда дослідників планує каталогізувати кожен артефакт перед публікацією результатів та виставленням їх для публіки.

Знайдена археологічна ділянка має великий потенціал для надання нових знань про культуру та історію стародавніх народів, які зникли. Це відкриття стає ключем до розуміння наших корінь та розвитку науки археології в регіоні.

Нагадаємо, в Кенії знайшли висічені в скелі ігрові дошки віком 5000 років.

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