В Угорщини вчені знайшли могилу аварського воїна в повному комплекті обладунків

Нещодавно на схід від Дебрецена, Угорщина, археологи з Музею Дері натрапили на сенсаційну знахідку – могилу аварського воїна VII століття н.е. Це відкриття дає цінну інформацію про військове спорядження та поховальні звичаї аварського народу, кочівників, які мігрували на Паннонську рівнину з центральноазійських степів у VI столітті н.е.

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Про це пише Arkeonews.

Особливу увагу дослідників привернув стан обладунку аварського воїна. Похований поруч із конем, він був одягнений у повний комплект пластинчастих обладунків, що складався з сотень з'єднаних між собою прямокутних пластин. Цей тип обладунку був ключовим елементом спорядження аварської важкої кінноти того часу.

Могила аварського воїна стала одним із найкраще збережених поховальних комплексів, коли-небудь знайдених в Угорщині. Археологам вдалося витягти весь комплект обладунків одним блоком – рідкісне явище в археології. Зазвичай пластинчасті обладунки знаходять фрагментами, що робить цю знахідку дійсно винятковою.

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Авари, які протягом майже 250 років домінували на більшій частині Центральної та Східної Європи, залишили значний слід в історії регіону. Цей добре збережений комплект пластинчастих обладунків стає лише другим знайденим повним похоронним комплектом аварців, що проливає нове світло на військову практику та поховальні ритуали цього кочового народу.

Воїн VII століття, якого дослідники назвали "Руфусом" на честь дня його відкриття (20 листопада – День Руфуса), відкриває нову сторінку в історії аварців раннього Середньовіччя. Вивчаючи збережений обладунок та інші артефакти з могили, дослідники прагнуть розкрити більше деталей про військові стратегії та культурні практики аварів.

Нагадаємо, в Кенії знайшли висічені в скелі ігрові дошки віком 5000 років.

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