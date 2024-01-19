Стають небезпечними: лікарка назвала продукти, які не можна розігрівати у мікрохвильовці

Більшість людей вважають, що розігріти залишки вчорашньої їжі у мікрохвильовці – це швидкий і простий спосіб заощадити час. Але це може бути небезпечно для вашого здоров’я.

Відео дня

За словами доктора Марі-Елен Дювенаж, експерта з безпеки продуктів в Університеті Ноттінгема, деякі харчі, такі як рис, яйця, гриби, шпинат, картопля, морепродукти, курка та масло, можуть бути небезпечними для здоров’я, якщо їх розігріти, пише thesun.co.uk.

Також читайте: Всього за 10 хвилин: Як розморозити будь-яке м'ясо без мікрохвильовки, духовки та окропу

Вона пояснила – це тому, що при повторному нагріванні ці продукти можуть містити шкідливі бактерії або канцерогени.

Щоб захистити себе від харчового отруєння або інших захворювань, лікарка порадила не ставити на розігрів у мікрохвильовці наступні продукти:

Рис – він може містити бактерію Bacillus cereus, яка виробляє токсин, що викликає харчове отруєння. Ці бактерії можуть вижити при приготуванні й розмножуватися, якщо рис розігрівати.

Яйця також можуть містити бактерії Salmonella, які можуть викликати харчове отруєння. Ці бактерії можуть вижити при приготуванні, але можуть розмножуватися, якщо яйця гріти у мікрохвильовій печі.

Гриби – повторне нагрівання може знищити білки та поживні речовини. Також при розігріванні у мікрохвильовці білки грибів окислюються та можуть стати канцерогенними (потенційно – викликати рак).

Шпинат може містити нітрати, які можуть перетворюватися на канцерогени при нагріванні.

Картопля, морепродукти, м'ясо, масло, олія, гострий перець – це також продукти, які не підходять для розігріву у мікрохвильовці.

Це саме стосується й молока та дитячого харчування. Лікарка пояснила: "Якщо ваша дитина не доїла всю розігріту порцію, вона може містити бактерії з рота вашої дитини. Коли дитяче харчування повторно розігрівається, воно може не досягти температури, необхідної для знищення цих бактерій, і це може спричинити захворювання харчового походження".

Щодо молока – нагрівання у мікрохвильовці призведе до знищення поживних речовин.

Пропонуємо дізнатися, чому не можна закривати дверцята мікрохвильовки одразу після використання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!