Всього за 10 хвилин: Як розморозити будь-яке м'ясо без мікрохвильовки, духовки та окропу
У кожного з нас хоча б раз у житті виникала ситуація, коли потрібно було швидко розморозити м'ясо, щоб приготувати вечерю. Найчастіше для цього використовують мікрохвильову піч або окріп, але ці методи можуть негативно вплинути на смак і текстуру продукту.
Існує більш щадний спосіб розморожування м'яса, який займає лише 10 хвилин. При цьому м'ясо залишається твердим, що дозволяє нарізати його на шматочки перед приготуванням, пише ТСН.
Читайте також: Чай чи кава: який напій краще підходить для сніданку чи вечері
Для цього потрібно приготувати розчин з цукру та води. У глибокій ємності розчиніть одну столову ложку цукру в теплій воді (приблизно 40-45 градусів). Ретельно перемішайте, щоб цукор повністю розчинився. Потім занурте шматок м'яса в розчин і залиште на 10 хвилин.
Після закінчення цього часу змийте розчин з м'яса і починайте готувати.
Цей спосіб має ряд переваг:
- Швидкість. М'ясо розморожується за 10 хвилин.
- Безпека. М'ясо не піддається впливу високих температур, тому зберігає свої корисні властивості.
- Смак. М'ясо не втрачає свій смак і текстуру.
Спробуйте цей спосіб і переконайтеся в його ефективності самостійно.
Нагадаємо, ми вже писали, як відрізнити справжню червону ікру від підробки: поради експертів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашТелеграм-канал!