Всього за 10 хвилин: Як розморозити будь-яке м'ясо без мікрохвильовки, духовки та окропу

У кожного з нас хоча б раз у житті виникала ситуація, коли потрібно було швидко розморозити м'ясо, щоб приготувати вечерю. Найчастіше для цього використовують мікрохвильову піч або окріп, але ці методи можуть негативно вплинути на смак і текстуру продукту.

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Існує більш щадний спосіб розморожування м'яса, який займає лише 10 хвилин. При цьому м'ясо залишається твердим, що дозволяє нарізати його на шматочки перед приготуванням, пише ТСН.

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Для цього потрібно приготувати розчин з цукру та води. У глибокій ємності розчиніть одну столову ложку цукру в теплій воді (приблизно 40-45 градусів). Ретельно перемішайте, щоб цукор повністю розчинився. Потім занурте шматок м'яса в розчин і залиште на 10 хвилин.

Після закінчення цього часу змийте розчин з м'яса і починайте готувати.

Цей спосіб має ряд переваг:

Швидкість. М'ясо розморожується за 10 хвилин.

Безпека. М'ясо не піддається впливу високих температур, тому зберігає свої корисні властивості.

Смак. М'ясо не втрачає свій смак і текстуру.

Спробуйте цей спосіб і переконайтеся в його ефективності самостійно.

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