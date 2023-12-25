Як відрізнити справжню червону ікру від підробки: поради експертів

Червона ікра - це один з найпопулярніших делікатесів, який часто подається на святкових столах. Однак, на жаль, на ринку часто зустрічається підробка або неякісна ікра. Щоб не помилитися з вибором, потрібно знати кілька простих правил.

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Про це пише РБК "Україна"

Огляд етикетці

Перше, на що потрібно звернути увагу, - це етикетка. На ній повинна бути вказана наступна інформація:

Назва риби, з якої вироблена ікра

Дата виготовлення

Дата фасування

Термін придатності

Зовнішній вигляд ікринок

У справжньої ікри ікринки мають різний розмір і форму. Вони повинні бути цілими, без тріщин і плівок. Якщо ікринки однакові за розміром, то це може бути ознакою підробки.

Колір і запах

Колір справжньої ікри залежить від виду риби, з якої вона вироблена. Однак, в цілому, вона має бути яскраво-червоного кольору. Запах ікри також повинен бути характерним для риби. Якщо запах слабкий або його немає зовсім, то це може бути ознакою підробки.

Консистенція

Справжня ікра має бути досить щільною і не липкою. Якщо ікра м'яка і липка, то це може бути ознакою того, що вона вже зіпсувалася.

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Вода

Якщо ви купуєте ікру в банці, то зверніть увагу на те, чи є там вода. У справжньої ікри вона повинна бути прозорою і без сторонніх домішок. Якщо вода мутна або в ній є сторонні включення, то це може бути ознакою підробки.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете вибрати якісну і смачну червону ікру.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам відрізнити справжню ікру від підробки:

Не купуйте ікру в місцях несанкціонованої торгівлі.

Уважно огляньте банку. Вона повинна бути цілою, без пошкоджень.

Якщо ви купуєте ікру в розфасованому вигляді, то зверніть увагу на термін придатності.

Нагадаємо, ми вже писали, кому протипоказана червона ікра.

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