Як відрізнити справжню червону ікру від підробки: поради експертів
Червона ікра - це один з найпопулярніших делікатесів, який часто подається на святкових столах. Однак, на жаль, на ринку часто зустрічається підробка або неякісна ікра. Щоб не помилитися з вибором, потрібно знати кілька простих правил.
Про це пише РБК "Україна"
Огляд етикетці
Перше, на що потрібно звернути увагу, - це етикетка. На ній повинна бути вказана наступна інформація:
- Назва риби, з якої вироблена ікра
- Дата виготовлення
- Дата фасування
- Термін придатності
Зовнішній вигляд ікринок
У справжньої ікри ікринки мають різний розмір і форму. Вони повинні бути цілими, без тріщин і плівок. Якщо ікринки однакові за розміром, то це може бути ознакою підробки.
Колір і запах
Колір справжньої ікри залежить від виду риби, з якої вона вироблена. Однак, в цілому, вона має бути яскраво-червоного кольору. Запах ікри також повинен бути характерним для риби. Якщо запах слабкий або його немає зовсім, то це може бути ознакою підробки.
Консистенція
Справжня ікра має бути досить щільною і не липкою. Якщо ікра м'яка і липка, то це може бути ознакою того, що вона вже зіпсувалася.
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Вода
Якщо ви купуєте ікру в банці, то зверніть увагу на те, чи є там вода. У справжньої ікри вона повинна бути прозорою і без сторонніх домішок. Якщо вода мутна або в ній є сторонні включення, то це може бути ознакою підробки.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете вибрати якісну і смачну червону ікру.
Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам відрізнити справжню ікру від підробки:
- Не купуйте ікру в місцях несанкціонованої торгівлі.
- Уважно огляньте банку. Вона повинна бути цілою, без пошкоджень.
- Якщо ви купуєте ікру в розфасованому вигляді, то зверніть увагу на термін придатності.
Нагадаємо, ми вже писали, кому протипоказана червона ікра.
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