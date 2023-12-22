Чому не можна закривати дверцята мікрохвильовки одразу після використання

Мікрохвильова піч – незамінний помічник у сучасній кухні. Ми використовуємо її для розігрівання їжі, розморожування продуктів, а іноді навіть для приготування простих страв. Однак після кожного використання мікрохвильова піч може набувати неприємного запаху.

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Щоб уникнути цього, експерти радять залишати дверцята мікрохвильової печі відкритими на 2-3 хвилини після приготування їжі. Це дозволить випаруватися залишкам вологи, які є причиною неприємного запаху.

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Якщо ви вже помітили, що ваша мікрохвильова піч має неприємний запах, ви можете скористатися одним із наступних способів його усунення:

Нанесіть на стінки та піддон мікрохвильової печі зубну пасту. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою. Змішайте в рівних пропорціях оцет і воду. Розбризкайте розчин на стінки та піддон мікрохвильової печі. Залиште на кілька хвилин, а потім протріть вологою ганчіркою. Змішайте в рівних пропорціях оцет, воду та лимонний сік. Налийте суміш у миску і поставте в мікрохвильову піч на повну потужність на 2 хвилини. Після цього протріть стінки та піддон мікрохвильової печі вологою ганчіркою.

Ці прості поради допоможуть вам підтримувати вашу мікрохвильову піч у чистоті та позбавитися неприємних запахів.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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