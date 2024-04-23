Соки, часник і не лише: названо 6 продуктів, надмірне вживання яких шкодить здоров‘ю

На жаль, не всі продукти, які ми звикли вважати корисними, насправді такими є. Деякі з них, вжиті у надмірних кількостях або без дотримання певних правил, можуть завдати шкоди нашому здоров'ю. Про це пише Радіотрек.

Ось кілька продуктів, які можуть здатися корисними, але насправді несуть загрозу:

Зелений чай:

Безсумнівно, зелений чай володіє багатьма корисними властивостями. Проте, його надмірне вживання може призвести до негативних наслідків через високий вміст кофеїну. Кофеїн може підвищувати тиск, а у деяких випадках навіть провокувати інфаркт. Крім того, зелений чай багатий на теїн, який негативно впливає на нервову систему.

Часник:

Цей продукт відомий своїми антибактеріальними та противірусними властивостями. Проте, часник містить сірководень, який при надмірному вживанні може руйнувати клітини мозку. Дослідження показали, що вживання часнику навіть у невеликих кількостях може значно знизити швидкість реакції. Крім того, часник багатий на мідь, надлишок якої може скорочувати тривалість життя.

Свіжі фруктові соки:

На перший погляд, свіжовичавлені соки - це джерело вітамінів та мінералів. Проте, вони містять чисту фруктозу без клітковини. Регулярне вживання фрешів може призвести до гіпервітамінозу. Людям з виразкою шлунка, загостренням гастриту та панкреатиту не рекомендується вживати кислі соки (лимонний, апельсиновий, яблучний, смородиновий, журавлинний), адже вони підвищують кислотність шлункового соку та спричиняють печію.

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Червоне м'ясо:

Дослідження показали, що надмірне споживання червоного м'яса може скорочувати тривалість життя. Вчені вважають, що це пов'язано з високим вмістом насичених жирів та натрію в цьому продукті.

Чорнослив:

Чорнослив - це джерело клітковини, калію та інших корисних мікроелементів. Проте, при покупці чорносливу важливо звертати увагу на його обробку. Більшість чорносливу обробляють двоокисом сірки, який може міститися і в готовому продукті. Тому рекомендується ретельно мити магазинний чорнослив перед вживанням.

Морозиво:

Не все морозиво однаково шкідливе. Варто уникати морозива, яке містить пальмову олію. При термічній обробці пальмова олія перетворюється на канцероген. При виборі морозива уважно читайте склад. У ньому не повинно бути рослинних жирів та пальмової олії.

Пам'ятайте, що будь-який продукт, навіть найкорисніший, може стати шкідливим, якщо його вживати без міри.

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