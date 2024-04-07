Дієтологи назвали 5 видів крупи, які варто вживати при діабеті
Цукор в крові скаче? Не поспішайте засмучуватися! Можливо, вам просто потрібно додати до раціону більше цільнозернових продуктів.
Згідно з даними Національного інституту діабету, здоровий спосіб життя і правильне харчування допоможуть вам поліпшити чутливість до інсуліну і знизити ризик розвитку діабету.
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Чому це важливо?
- Цільнозернові багаті на клітковину, яка уповільнює засвоєння цукру і покращує його засвоєння організмом.
- Це може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу.
- Дослідження показують, що вживання цільнозернових може поліпшити чутливість до інсуліну.
Які ж цільнозернові продукти найкращі?
- Овес: багатий на бета-глюкан, який допомагає стабілізувати рівень цукру в крові.
- Ячмінь: також містить бета-глюкан, а ще й інші корисні речовини, що покращують чутливість до інсуліну.
- Кіноа: багата на білок і клітковину, може допомогти знизити рівень цукру в крові після їжі.
- Гречана крупа: не містить глютену, багата на клітковину і мікроелементи.
- Коричневий рис: джерело клітковини, допомагає сповільнити перетравлення вуглеводів.
Скільки цільнозернових потрібно їсти?
Дієтологи рекомендують вживати 3-5 порцій на день.
Що ще можна зробити?
- Включіть в раціон більше овочів і фруктів.
- Регулярно займайтесь спортом.
- Спіть не менше 7 годин на добу.
- Контролюйте рівень цукру в крові.
Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.
Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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