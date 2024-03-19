Покращують роботу мозку та продовжують тривалість життя: 5 продуктів, які варто включити у свій раціон

Здоровий спосіб життя напряму пов'язаний із збалансованим та повноцінним харчуванням. Проте фахівці дійшли згоди, що деякі продукти є особливо корисними, оскільки містять більше поживних речовин. Є п'ять груп їжі, яку лікарі та дієтологи вживають щодня для підтримки ідеального стану здоров'я мозку, серця, довголіття та загального самопочуття. Про це пише ЧасДій.

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Листові зелені культури

Користь листової зелені, такої як шпинат і капуста, не можна переоцінити - експерти невпинно рекомендують її споживати. Вживання цих овочів сприяє збереженню здоров'я мозку, а продукти, багаті на клітковину, пов'язані зі зниженим ризиком розвитку депресивних станів. Листові зелені є справжньою скарбницею поживних речовин, таких як вітамін А, фолієва кислота, вітамін С, залізо, вітамін К, калій та кальцій. Їх можна легко додавати до салатів з іншими овочами.

Ягідні культури

Експерти радять, за можливості, вживати фрукти щодня, але серед них особливо виділяється група ягідних культур. Чорниця, за словами дослідника довголіття Ніла Полвіна, є найціннішим продуктом для досягнення довголіття. Крім того, вона є корисною для здоров'я очей, мозку, відновлення м'язів та зміцнення клітин. Важливо відзначити, що вміст цукру в ягодах є значно нижчим, ніж у фруктах, таких як банани та манго.

Риба та інші нежирні джерела білка

Лікарі та дієтологи рекомендують обмежити споживання червоного м'яса і замінити його на нежирні джерела білка, такі як лосось, яйця, тунець та тофу. Психіатр-дієтолог доктор Ума Найду зазначає, що лосось є популярним вибором серед експертів завдяки високому вмісту вітамінів групи B, що чудово впливають на здоров'я мозку. Риба і молюски також мають нижчий рівень холестерину, ніж червоне м'ясо, і є найкращим рішенням для здоров'я серця, як розповідає кардіолог Елізабет Клодас. Вона надає перевагу нежирним білковим продуктам, таким як риба з білою м'якоттю, зокрема тилапія, тріска, окунь і палтус.

Бобові культури

Дієтолог Саманта Хеллер щодня вживає бобові культури, які є "недооціненою" їжею для досягнення довголіття та зміцнення імунної системи. Вони багаті на білок, клітковину, антиоксиданти й мінерали, такі як магній та залізо, розповідає Хеллер. До бобових, які варто додати до раціону, належать сочевиця, чорні боби, нут, соєві боби, едамаме, лімська квасоля та інші види квасолі. Високий вміст клітковини у бобових робить їх чудовим вибором для підтримки здоров'я мозку.

Горіхи та насіння

Ці крихітні продукти багаті на жирні кислоти омега-3, які сприяють збереженню здоров'я клітин мозку і зменшенню запалень. Найду стверджує, що насіння соняшнику є "одним з найкращих рослинних джерел вітаміну B5". Лише одна унція цього насіння може забезпечити 20% рекомендованої денної норми вітаміну. Горіхи, особливо фундук і пекан, також багаті на поліфеноли, додає Найду. Продукти з високим вмістом поліфенолів "надзвичайно важливі", оскільки мають протизапальні, антиоксидантні властивості, містять клітковину та різноманітні мікроелементи, необхідні організму.

Нагадаємо, ми вже писали про 6 найкращих джерел рослинного білка.

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