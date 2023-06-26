Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути: поради щодо меню

Дієта відіграє важливу роль у схудненні. Багато хто вважає, що, задля зниження ваги, необхідно відмовитися від улюблених продуктів. Однак ви можете насолоджуватись смачними стравами, не докладаючи багато зусиль і не жертвуючи своїм здоров'ям. У цій статті UAportal підготував три варіанти вечері, які допоможуть вам схуднути.

Вибирайте пісний білок

Одним з основних компонентів здорової та ефективної дієти для схуднення є нежирний білок. Він допомагає наростити м'язи, прискорити метаболізм та довше залишатися ситим. На вечерю вибирайте продукти з високим вмістом пісного білка: курку, індичку, рибу чи тофу.

Ви можете приготувати їх у різний спосіб: на грилі або запекти. До страви слід додати різні спеції або трави для смаку. До того ж ви можете замаринувати курячу грудку в лимоні й часнику та приготувати її на грилі, а також запекти лосося, посипавши його розмарином та чебрецем. Поєднайте білок з овочами або салатом, тоді ви матимете поживну, корисну та ситну вечерю.

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Експериментуйте з рослинною їжею

Рослинна їжа – це відмінний спосіб додавати до свого раціону більше поживних речовин, клітковини та антиоксидантів, скоротивши при цьому кількість споживаних калорій. Не обов'язково бути веганом чи вегетаріанцем, щоб насолоджуватися рослинною їжею; ви можете включати її до свого раціону поступово. Наприклад, можна спробувати замінити м'ясо бобовими (сочевицею, нутом або чорною квасолею); або замінити макарони локшиною з цукіні або спагеті.

Скуштуйте національні страви з різних країн, у яких використовуються рослинні продукти. Скажімо, їжу середземноморської, азіатської чи мексиканської кухні. Ви можете приготувати вегетаріанське смажене тофу з овочевою сумішшю і коричневим рисом або вегетаріанський буріто з кіноа, чорною квасолею, авокадо та сальсою.

Віддайте перевагу цілісним продуктам та контролю порцій

Пріоритет цілісних продуктів та контроль порцій – це ще один важливий аспект здорової та стійкої дієти для схуднення. Цілісними продуктами є, зокрема, овочі, цільне зерно та горіхи, що наповнюють ваш організм необхідними поживними речовинами, клітковиною та енергією без додавання непотрібних калорій та цукру.

Ввечері намагайтеся заповнити половину тарілки овочами чи салатом, чверть – пісним білком, а чверть – цільними зернами чи некрохмалистими овочами. Уникайте оброблених або упакованих продуктів із високим вмістом солі, цукру чи жиру. Робіть вибір на користь домашніх страв, адже ви можете контролювати розмір порції та вміст інгредієнтів. Ви також можете використовувати посуд меншого розміру, аби обхитрувати свій розум і змусити його думати, що ви їсте більше, ніж насправді.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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