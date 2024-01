Просто відмовтесь від одного продукту і вага піде в мінус: дієвий метод для схуднення

Якщо ви хочете схуднути, важливо дотримуватися дієти, яка містить достатньо білка. Проте, деякі види білка можуть перешкоджати втраті ваги, особливо якщо їх вживати у великих кількостях.

Відео дня

Одним із таких продуктів є сир. Хоча сир є хорошим джерелом білка та кальцію, він також містить багато жиру. Більшість калорій у сирі походить саме з жиру, а не з білка. Це означає, що навіть невелика порція сиру може швидко збільшити споживання калорій.

Про це пише eat this, not that.

Крім того, люди часто використовують сир як добавку до інших висококалорійних продуктів, таких як гамбургери, лазанья та макарони. Це ще більше збільшує кількість калорій, які ви споживаєте.

Щоб уникнути негативного впливу сиру на втрату ваги, дієтологи рекомендують замінити його нежирним або знежиреним сиром. Нежирний або знежирений сир містить менше жиру та більше білка, ніж звичайний сир. Це робить його більш низькокалорійним та кориснішим для схуднення.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Ось кілька порад, як замінити сир у вашому раціоні:

Використовуйте нежирний або знежирений сир у домашніх стравах, таких як лазанья, піца та соуси.

Додайте нежирний або знежирений сир у салати, смузі та йогурт.

Спробуйте інші джерела білка, такі як риба, курка, тофу та бобові.

Якщо ви хочете позбутися жиру на животі, важливо дотримуватися збалансованої дієти, яка містить достатньо білка, але при цьому є низькокалорійною. Замінивши жирний сир нежирним або знежиреним, ви можете зробити свій раціон більш ефективним для схуднення.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!