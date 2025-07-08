Сезон кліщів у розпалі: на які ділянки тіла вони націлюються найчастіше

Кліщі зазвичай чіпляються в таких місцях, як зона за вухами, шия та області під колінами. Також варто ретельно перевіряти живіт, пахви, пахову зону та внутрішню поверхню передпліччя.

Ці паразити можуть довго шукати підходяще місце для того, щоб присмоктатися. Тому, якщо оглянути шкіру відразу після прогулянки, є шанс виявити їх і зняти до того, як вони встигнуть прикріпитись. Про це пише UAportal з посиланням на ТСН.

Якщо у вас є домашні тварини, вони можуть принести кліщів у дім на своїй шкірі. Тому, починаючи з весни, доцільно підготуватись і забезпечити себе спеціальними таблетками та краплями для захисту.

Кліщі можуть зустрічатись скрізь – на луках, у високій траві, парках, лісах і багатьох інших місцях. Вони найбільше полюбляють тінисті ділянки, а пік їх активності припадає на травень.

Читайте також: Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Основні симптоми укусу кліща включають:

слабкість в м'язах;

підвищена температура тіла;

сильний головний біль;

біль в кінцівках.

Важливо пам'ятати, що кліщі можуть бути переносниками бореліозу та хвороби Лайма. Ці захворювання зазвичай проявляються почервонінням в зоні укусу, утворенням папул та висипань. Якщо після відпочинку на природі ви виявили кліща на тілі, а також відчули підвищення температури чи слабкість, негайно звертайтесь до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити своїх улюбленців від кліщів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!