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Суспільство

Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Ціхоцька Марія

Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи
Кліщі є дуже небезпечними комахами

Настає весна, і разом з нею з'являються й небезпечні комахи – кліщі. Ці маленькі, але шкідливі істоти можуть не лише боляче кусатися, але й переносити серйозні захворювання. Про це повідомляє Майстерня Садівника.

Як захистити себе та свою ділянку від кліщів?

Народні засоби відлякування кліщів:

  • Рослини з сильним запахом: розмарин, полин, часник. Їх можна висадити по периметру ділянки або використовувати ефірні олії цих рослин.
  • Бархатці: ці квіти не лише красиві, але й мають відлякувати кліщів.
  • Чистотіл: його сік можна використовувати для обробки одягу та відкритих ділянок шкіри.

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Як виявити кліщів на ділянці:

  • Візьміть білу тканину, прив'яжіть її до палиці та проведіть по траві. Кліщі, які зачепляться за тканину, стануть помітними.
  • Оглядайте домашніх тварин після прогулянок.

Коли не можна обробляти ділянку від кліщів:

  • Під час дощу або сильного вітру.
  • Після обробок хімікатами не рекомендується поливати газон.
  • За місяць до дозрівання ягід та овочів на городі.

Як правильно обробляти ділянку від кліщів:

  • Використовуйте спеціальні акарицидні препарати.
  • Обробляйте не лише траву, але й все, що вище 1,5 метра: дерева, кущі, пороги, вхідні двері.
  • Обробляйте всю ділянку одночасно.
  • Дотримуйтесь інструкції виробника препарату.

Пам'ятайте:

  • Проводьте профілактику укусів кліщів: одягайтеся закрито, використовуйте репеленти.
  • Регулярно оглядайте себе та своїх близьких на наявність кліщів.
  • У разі укусу кліща негайно зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись кліщів на городі.

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