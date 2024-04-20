Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи
Настає весна, і разом з нею з'являються й небезпечні комахи – кліщі. Ці маленькі, але шкідливі істоти можуть не лише боляче кусатися, але й переносити серйозні захворювання. Про це повідомляє Майстерня Садівника.
Як захистити себе та свою ділянку від кліщів?
Народні засоби відлякування кліщів:
- Рослини з сильним запахом: розмарин, полин, часник. Їх можна висадити по периметру ділянки або використовувати ефірні олії цих рослин.
- Бархатці: ці квіти не лише красиві, але й мають відлякувати кліщів.
- Чистотіл: його сік можна використовувати для обробки одягу та відкритих ділянок шкіри.
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Як виявити кліщів на ділянці:
- Візьміть білу тканину, прив'яжіть її до палиці та проведіть по траві. Кліщі, які зачепляться за тканину, стануть помітними.
- Оглядайте домашніх тварин після прогулянок.
Коли не можна обробляти ділянку від кліщів:
- Під час дощу або сильного вітру.
- Після обробок хімікатами не рекомендується поливати газон.
- За місяць до дозрівання ягід та овочів на городі.
Як правильно обробляти ділянку від кліщів:
- Використовуйте спеціальні акарицидні препарати.
- Обробляйте не лише траву, але й все, що вище 1,5 метра: дерева, кущі, пороги, вхідні двері.
- Обробляйте всю ділянку одночасно.
- Дотримуйтесь інструкції виробника препарату.
Пам'ятайте:
- Проводьте профілактику укусів кліщів: одягайтеся закрито, використовуйте репеленти.
- Регулярно оглядайте себе та своїх близьких на наявність кліщів.
- У разі укусу кліща негайно зверніться до лікаря.
Нагадаємо, ми вже писали, як позбутись кліщів на городі.
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