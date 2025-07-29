Смакота за три години: рецепт ароматних малосольних огірків

У літній період, коли овочі особливо соковиті й доступні за ціною, саме час приготувати домашні малосольні огірки. Їх легко зробити самостійно, а перші хрусткі плоди можна куштувати вже наступного дня.

Про це пише Уніан. Щоб приготувати класичні малосольні огірки, знадобиться літр води, ложка солі, близько двох кілограмів огірків, листя хрону, смородини чи винограду, головка часнику та трішки запашного перцю. Спочатку готують маринад: у воду додають сіль, доводять до кипіння, а потім охолоджують протягом кількох хвилин. У банку спершу викладають листя, потім — підготовлені огірки з обрізаними кінчиками, часник і перець. Зверху можна додати кріп або ще трохи листя, після чого все заливають теплим, але не гарячим розсолом. Коли маринад повністю охолоне, банку ставлять у холодильник. Вже наступного дня можна сміливо знімати пробу.

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Є й інший, швидший варіант, який дозволяє насолодитися смаком огірків уже за кілька годин. У дволітрову банку кладуть до півтора кілограма огірків, трохи листя (наприклад, вишні або хрону), кілька зубців часнику, трохи гострого перцю та дві ложки солі. Огірки попередньо замочують у воді на 20 хвилин — так вони краще триматимуть форму. Після того, як інгредієнти щільно укладені в банку, усе заливають звичайною або мінеральною водою. Спершу огірки настоюються при кімнатній температурі, а потім — у холодильнику. За п’ять-шість годин страва буде готова до подачі.

Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.

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