Хрусткі та ароматні: рецепт консервованих огірків, як у McDonald’s

Соковиті та надзвичайно смачні мариновані огірки вже давно стали однією з візитівок McDonald's. Та приємна новина в тому, що зробити подібні вдома зовсім не складно — процес приготування простий і доступний кожному.

Про це пише glavred. Для цього вам знадобляться свіжі огірки (1 кг) і ріпчаста цибуля (3 штуки). Наріжте огірки кружальцями, а цибулю — півкільцями. Перемішайте все з двома столовими ложками солі й залиште під пресом приблизно на 2 години. Потім промийте овочі під проточною водою й дайте їм стекти на друшляку.

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Окремо приготуйте маринад. У каструлі змішайте 100 мл води, 200 г цукру, 150 г оцту, пів чайної ложки куркуми та столову ложку французької гірчиці. Доведіть суміш до кипіння. У киплячий маринад додайте огірки з цибулею та проваріть близько трьох хвилин.

Готову закуску розкладіть у стерилізовані банки й закатайте. У результаті отримаєте пікантні, ароматні огірки, які чудово доповнять ваші страви — від бутербродів до піци. Смачного!

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