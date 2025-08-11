Безпечна засмага: скільки часу можна бути на сонці

Ультрафіолетове випромінювання невидиме та не відчувається, тому важко визначити його інтенсивність і вплив на організм. Літня спека не є показником, оскільки ультрафіолетове випромінювання може бути присутнім і тоді, коли на вулиці холодно. Адже тепло від сонця походить не від ультрафіолетового, а від інфрачервоного випромінювання в сонячних променях.

Чим вище сонце в небі, тим сильніше УФ-випромінювання, яке потрапляє на Землю. Це справедливо як щодо положення сонця впродовж дня (найвище воно в полудень), так і щодо географічного розташування. Тому ультрафіолетове випромінювання особливо високе поблизу екватора, наприклад у Флориді, Таїланді або Центральній Америці. Воно також високе в Австралії та Новій Зеландії, оскільки ці країни розташовані поблизу діри в озоновому шарі над Антарктидою. Чим тонший озоновий шар, тим сильніше ультрафіолетове випромінювання.

Вплив УФ-випромінювання, як правило, є більшою проблемою в гірських регіонах, ніж у низинних. Сніг, вода та світлий пісок також відбивають ультрафіолетове випромінювання, збільшуючи його вплив.

ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ІНДЕКС УФ

Індекс УФ (UVI) є показником поточної інтенсивності УФ-випромінювання в певному місці. Чим він більший, тим вищий рівень випромінювання і ймовірність отримати сонячний опік.УФ-індекс (UVI) у межах 0-2 вказує на низьку інтенсивність УФ-випромінювання, 3-5 — помірну, 6-7 — високу, 8-10 — дуже високу, 11 — надзвичайно високу.

При вищому УФ-індексі людина потребує більше захисту. УФ-випромінювання особливо високе в гірських регіонах, на екваторі та в регіонах з тонким озоновим шаром. У більшості місць УФ-випромінювання найсильніше між 11:00 і 15:00, оскільки в цей час сонце знаходиться в зеніті. Вплив УФ-випромінювання також є більшою проблемою влітку. Густі хмари можуть його зменшити, а ось тонкі не забезпечують значного захисту.

СКІЛЬКИ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ ЗДАТНА ВИТРИМАТИ ВАША ШКІРА

У людей з дуже світлою шкірою ультрафіолетове випромінювання починає завдавати шкоди приблизно через 5–10 хвилин. Розглянемо, які типи шкіри бувають та який максимальний час люди з різними типами шкіри можуть щодня перебувати на сонці без засмаги та захисту, не отримуючи сонячних опіків.

Для першого типу характерна дуже світла шкіра, часто з веснянками, руде або русяве волосся, блакитні або сірі очі. У людей з таким типом УФ-випромінювання призводить до сонячного опіку за 10 хвилин, шкіра не засмагає.

Другий тип має світлу шкіру, часто з веснянками, русяве або каштанове волосся та очі будь-якого кольору. У людей з таким типом ультрафіолетове випромінювання призводить до сонячного опіку протягом 20 хвилин, шкіра майже не засмагає або засмагає лише помірно.

Для третього типу характерна світла або світло-коричнева шкіра, рідко з веснянками, темно-русяве або каштанове волосся, сірі або карі очі. У людей з таким типом ультрафіолетове випромінювання призводить до сонячного опіку впродовж 30 хвилин, шкіра легко засмагає.

Четвертий тип має світло-коричневу або оливкову шкіру, без веснянок, темно-каштанове волосся, карі або темно-карі очі. У людей з таким типом ультрафіолетове випромінювання призводить до сонячного опіку за 50 хвилин, шкіра швидко набуває засмаги.

Для п’ятого типу характерна темно-коричнева шкіра, темно-каштанове або чорне волосся, темно-карі очі. Шостий тип має темно-коричневу або чорну шкіра, чорне волосся, темно-коричневі очі. У людей з такими типами ультрафіолетове випромінювання призводить до сонячного опіку лише після 60 хвилин, шкіра не темніє.

Дуже світла та світла шкіра (типи I та II) є типовими для Скандинавії, а люди із середньо-коричневим відтінком шкіри, темними очима та темним волоссям (типи ІІІ та IV) мешкають переважно в південніших регіонах Європи, в Середземномор'ї та географічно схожих регіонах. Люди з ще темнішою або чорною шкірою (типи V і VI) мають коріння в певних районах Азії або Африки.

Інтенсивне і часте засмагання не рекомендується, особливо людям зі світлою шкірою. Якщо поступово збільшувати вплив ультрафіолету впродовж двох-трьох тижнів і піддавати шкіру лише помірному ультрафіолетовому випромінюванню, можна досягти стійкої засмаги, яка робить роговий шар шкіри товстішим, забезпечуючи невеликий захист від сонця.

Хоча цей природний захист від ультрафіолету може певною мірою запобігти сонячним опікам, він не здатен захистити від усіх видів пошкоджень, спричинених ультрафіолетовим випромінюванням, чи запобігти раку шкіри.