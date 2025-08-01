Які кількість кроків щодня є корисною: результати досліджень

За результатами мета-аналізу досліджень, опублікованих з 2014 року, у людей, які робили більше кроків, спостерігалося значне зниження ризику смертності від усіх причин, частоти серцево-судинних захворювань, деменції та падінь.

Найкращі результати були досягнуті при кількості кроків від 5000 до 7000 на день, без додаткової користі при перевищенні цього діапазону.

Протягом десятиліть пропагувалося мета у "10 000 кроків на день", однак вона існувала без чіткої доказової бази. Можливо, що цю красиву цифру вибрали як маркетинговий хід для продажів крокомірів. Як виявилось, для значного зниження ризику смертності від усіх причин та серцево-судинних захворювань достатньо 7000 кроків на день.

Ця мета є більш реалістичною і досяжною для більшості людей, у той час, як 10 000 кроків на день може бути метою для тих, хто більш активний.

Науковці провели огляд 57 досліджень щодо щоденної кількості кроків та результатів для здоров'я. З них вони відібрали 31 дослідження для мета-аналізу. Розмір вибірки для кожного результату варіювався від 61 594 для випадків діабету 2 типу до 161 176 для смертності від усіх причин.

У порівнянні з 2000 кроками на день проходження 7000 кроків пов'язано зі значним зниженням: ризику смертності від усіх причин (на 47%), виникнення серцево-судинних захворювань (на 25%), смертності від серцево-судинних захворювань (на 47%), смертності від раку (на 37%), розвитку деменції (на 38%), розвитку депресивних симптомів (на 22%), ризику падінь (на 28%), а також незначним зниженням ризику розвитку діабету 2 типу (на 14%) та виникнення раку (на 6%).

Через невелику кількість досліджень, достовірність доказів була визнана помірною для всіх результатів, крім смертності від серцево-судинних захворювань, захворюваності на рак, фізичної форми та падінь. Проте науковці стверджують, що більше ходьби все одно є корисним.

Дослідники визнають, що взаємозв'язок між кількістю кроків і здоров'ям залежать також від віку, фізичної форми та інших факторів, які не були враховані в їхньому дослідженні.

Зазначимо, що під час розробки рекомендацій щодо фізичної активності ВООЗ докази щодо позитивного впливу кількості кроків були визнані недостатніми. Щоб досягти максимальної користі для здоров’я, дорослим радять 150-300 хвилин аеробної активності помірної інтенсивності або 75-150 хвилин аеробної активності високої інтенсивності щотижня, а також вправи на розвиток м’язів щонайменше двічі на тиждень.