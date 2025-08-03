Ідеальна закуска: рецепт кабачкової ікри
У розпал літа кабачки — один із найдоступніших овочів, а отже, чудова можливість приготувати смачну та поживну закуску на зиму. Кабачкова ікра давно стала улюбленим консерваційним рецептом багатьох господинь, а справжній варіант, приготований за стандартами СРСР, сьогодні вважається майже делікатесом.
Про це пише Уніан. Ті, хто пам’ятає радянські часи, часто ностальгують за смаком продуктів, які тоді продавали в магазинах. Серед них і знаменита кабачкова ікра — ніжна, ароматна та з насиченим овочевим смаком. Якщо хочете відтворити її вдома, ось автентичний рецепт зі старої кулінарної книги.
Необхідні інгредієнти:
- 1,5 кг кабачків
- 1 морква
- 1 цибулина
- корінь петрушки
- 1 упаковка томатної пасти
- рослинна олія
- 1 ст. ложка цукру
- 1 ч. ложка солі
- мелений чорний перець
- мелений духмяний перець
- пучок свіжого кропу
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Покрокове приготування:
- Кабачки помити, очистити від шкірки та насіння, нарізати кубиками.
- На розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії обсмажити кабачки до золотистого кольору, потім тушкувати під кришкою до м’якості.
- Моркву та корінь петрушки натерти на тертці, цибулю дрібно порізати. Обсмажити ці овочі окремо до м’якості.
- Усі овочі разом подрібнити блендером до однорідності.
- Перекласти масу в сотейник або каструлю з товстим дном, прогріти, додати сіль, цукор, спеції та томатну пасту. Приправи варто додавати поступово, орієнтуючись на смак.
- Довести ікру до температури щонайменше 70°C.
- Розкласти гарячу масу по стерилізованих банках, закатати кришками. Зберігати в прохолодному місці.
Раніше, ми ділились рецептом малосольних цукіні.
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