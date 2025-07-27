Їстимете всю зиму: рецепт найсмачніших консервованих баклажанів
Консервація овочів — це не лише спосіб зберегти літо в банці, а й справжнє задоволення для тих, хто цінує домашні смаколики. Особливо смачними виходять страви з баклажанів, які взимку стають чудовим доповненням до основних страв чи простою закускою.
Одним із найулюбленіших варіантів є баклажани по-корейськи. Цей ароматний та пряний салат розходиться миттєво, а гості точно захочуть дізнатися, як його приготувати. Для цього потрібно лише трохи часу та набір простих інгредієнтів: свіжі баклажани, солодкий і гострий перець, морква, цибуля, часник, зелень і спеції. Про це пише Уніан.
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Пропорції:
- кілограм баклажанів;
- 150 мілілітрів олії (рослинної);
- чайну ложку солі;
- 150 грамів солодкого перцю;
- 150 грамів цибулі;
- гострий перець;
- 350 грамів моркви;
- 100 грамів часнику;
- петрушку;
- 80 мілілітрів оцту (9%);
- 50 грамів цукру;
- 40 грамів приправи для корейської моркви.
Головне — дотриматися послідовності: спочатку овочі обсмажуються або бланшуються, потім маринуються з оцтом, спеціями та приправою для корейської моркви.
Після кількох годин настоювання все розкладається по банках разом із соком, що утворився, стерилізується і закатується. Коли банки охолонуть, їх можна сховати у прохолодне місце — і вже взимку насолоджуватись результатом.
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