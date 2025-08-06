Десерт "Три молока": ніжний, солодкий, розкішний
ТРИ МОЛОКА, ЯК З КОЛУМБІЇ
Як і я.
(Але не хвилюйтесь, летіти туди не треба — все вже є в супермаркеті)
Бо головна зірка цього десерту — згущене молоко.
Інгредієнти:
• Молоко — 1 склянка;
• Пряжене молоко — 1 склянка;
• Вершки — ½ склянки;
• Згущене молоко ПМКК — 3 ст. л;
• Варене згущене молоко "Іриска" ПМКК — 2 ст. л;
• Маскарпоне (для крему) — 250 г;
• Цукрова пудра (для крему) — 2 ст. л.;
• Вершки (для крему) — 100 мл;
• Савоярді (або інше хрустке печиво);
• Ягоди — для декору.
Спосіб приготування:
1. У невеликій каструлі змішайте молоко, пряжене молоко, вершки і два види згущеного молока. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню та охолодіть.
2. У мисці змішайте маскарпоне, цукрову пудру та вершки. Збийте до кремоподібної консистенції.
3. У форму викладіть подрібнене савоярді. Залийте молочною сумішшю.
4. Зверху — шар крему, а потім ягоди.
5. Поставте в холодильник на 2–3 години, щоб усе добре просочилось.
Ніжний, солодкий, розкішний — саме те, коли хочеться потішити себе без зайвих зусиль.