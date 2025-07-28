Смажені пиріжки з картоплею і цибулею: тісто ніжне, начинка щедра, а скоринка – рум’яна й хрумка
Смажені пиріжки - моя слабкість!
Особливо, якщо тісто ніжне, начинка щедра, а скоринка - рум’яна й хрумка.
І маю для вас 3 свої перевірені секрети, які щоразу роблять пиріжки ідеальними:
Використовуйте картопляний відвар замість води
Ніяких яєць та здоби у тісто
Тісто має бути дуже ніжним
А тепер — до рецепту
Складники:
350 г теплої води з-під вареної картоплі
35–40 г цукру
25 г свіжих дріжджів
520–540 г борошна
8 г солі
Олія для смаження — шеф-олія Стожар
Готуємо:
У теплому відварі (до 38 °C) розчиняю цукор і дріжджі. Даю 10 хвилин, щоб активувались.
Додаю просіяне борошно, сіль — замішую тісто. Мені вистачило 500 г. Має бути м’якеньким і злегка липнути до рук. У вас може піти більше борошна, залежить від його якості.
Ставлю в тепле місце на 45 хв. Потім обминаю, даю ще трохи підійти, формую 12 кульок.
сформовані кульки притискаю кілька разів - роблю пласкою. Кладу 50 г начинки (в мене картопля з цибулею), защипую краї, знову трохи притискаю.
Даю ще 10 хвилин на расстойку. Так пиріжки стануть пухкі.
Розігріваю олію до 180 °C. Якщо немає термометра, то киньте шматочок тіста і перевірте як він буде смажитися.
Смажу пиріжки по 1,5 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Виймаю на паперовий рушник.
І смачного!