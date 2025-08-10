Шаурма з кабачків: смачно та дуже ситно

Чи рулет з кабачків

Називайте як хочете - але це красиво, сезонно і ситно

Перевірив як це працює - і аж зрадів - бо цікаво куштувати наче й трішки незвичне але водночас улюблене

НА 2 великих рулету:

-3-4 молодих кабачка чи цукіні

-250г твердого сиру ( голландський 45%)

-50г пармезану

~250г мʼякіть стегна курки

-сіль, улюблені спеції, олія

-120г сметана

-60г Соус барбекю чи кетчуп

-зернова гірчиця

-зелень кінзи, петрушка, кріп

-свіжі томати

кабачки нарізаю товщиною приблизно 2.5 мм, на деко кладу пергамент, трішки змащую олією і викладаю кружальця кабачку один за одним трохи нахлистом - щоб край одного лежав на краю іншого.

поверх кабачку натираю твердий сир і зверху ще додаю тертого пармезану ( але ви можете узяти просто більше сиру)

ставлю у розігріту на 195 градусів духовку і печу до красивої румʼяної сторінки - десь 20 хв

окремо підсмажую куряче стегно нарізане брусочком, з улюбленими спеціями.

готовий запечений пласт кабачків дістаю з духовки, трохи даю охолонути, перегортаю з пергаменту і на внутрішню сторону кладу сметану ( або можна зробити соус з йогурту та часнику) соус барбекю, гірчицю, підсмажену курку, багато зелені та свіжі томати чері!

згортаю все у щильний рулет - я роблю в пергаменті -щоб він тримав краще форму!

І ЇМО.

Замість курки можна узяти рибу або лосось, замість соусів - крем сир та іншу зелень - і буде вже інша страва

Смакуйте з задоволенням

Обіймаю.