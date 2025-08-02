Не треба варити те стерилізувати: рецепт ароматної смородини на зиму

В Україні достигла чорна смородина — одна з найкорисніших ягід сезону. Щоб максимально зберегти її вітаміни, краще обійтися без варіння. Саме тому заготівля смородини без термічної обробки — ідеальний варіант для зими. Рецепт настільки простий, що впоратися з ним може кожен, а знадобляться лише каструля і два інгредієнти.

Про це пише Уніан. Смородину краще обирати будь-якого сорту, хоча варто врахувати, що червона — кисліша, тож її може знадобитися трохи більше. Основне правило рецепта — співвідношення ягід і цукру повинно бути 1:1. Зменшувати кількість цукру не варто, інакше заготовка може зіпсуватися. А от трохи збільшити — цілком допустимо, це продовжить термін зберігання.

Ягоди необхідно ретельно промити, очистити від гнилих і сторонніх домішок, потім добре просушити. Подрібнювати можна будь-яким зручним способом — через м’ясорубку або блендер. Якщо хочете отримати більш однорідну консистенцію без кісточок, перетріть пюре через сито.

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Після цього потрібно додати цукор і ретельно перемішати. Суміш варто залишити на кілька годин, щоб кристали повністю розчинилися. Коли все готово — розкладіть масу в банки. Зберігати її найкраще в прохолодному місці, наприклад, у холодильнику. Така смородина чудово смакує просто ложкою, а ще її можна додавати до випічки чи десертів — особливо добре вона пасує до тертих пирогів.

Стерилізація банок не є обов’язковою, але бажаною. Якщо маєте мікрохвильовку, можете просто налити в кожну банку трохи води (приблизно 2 см) і прогріти їх кілька хвилин — цього буде достатньо.

Заготівля може зберігатися до пів року в холодильнику. Якщо ж перенести банки в морозильну камеру, смородина без варіння залишатиметься свіжою до року.

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