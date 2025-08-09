Пікантно та швидко: рецепт маринованих кабачків у кетчупі без стерилізації

Кабачки з кетчупом чилі — популярна та смачна заготівля на зиму, яка останнім часом стала справжнім хітом серед господинь. Вони виходять хрусткими, з яскравим пікантним смаком, і чудово смакують у холодну пору року.

Якщо ви ще не пробували цю закуску — саме час приготувати її влітку. Про це пише Уніан.

Кабачки з кетчупом чилі без стерилізації

Цей рецепт стане в пригоді тим, хто хоче обійтися без процесу стерилізації. Інгредієнтів вистачить на приблизно п’ять банок.

Знадобляться: 3 кг кабачків, упаковка кетчупу чилі, по склянці оцту й цукру, 2 ст. ложки солі, 6 склянок води, 10 зубчиків часнику, лаврове листя, перець горошком, гострий перець, кріп у парасольках.

У стерильні банки спочатку кладуть зелень, спеції та по кілька зубчиків часнику. Нарізані кабачки щільно укладають у банки, заливають окропом і залишають на 15 хвилин. Процедуру повторюють тричі — воду кожного разу зливають.

Потім готують маринад: воду, сіль, цукор і кетчуп проварюють кілька хвилин, додають оцет. Отриманим маринадом заливають кабачки і одразу закочують. Зберігати слід у прохолодному місці.

