Чи кращий цикорій за каву? Порівняння

Цикорій належить до роду трав'янистих рослин родини складноцвітих (айстрових), має міцне волохате стебло, світло-фіолетові квіти та листя, яке часто використовують в салатах.

Корінь цикорію є основним інгредієнтом для напою. Його подрібнюють, обсмажують і заварюють як розчинну каву. Напій має м’який гіркуватий смак та споживається як альтернатива каві.

Вважається, що напій з цикорію з'явився в 1800-х роках у Франції під час дефіциту кави. Щоб зменшити споживання кавових зерен, люди додавали смажений та мелений корінь цикорію в каву. Під час Громадянської війни в США, в 1860-х, коли військово-морська блокада Союзу перекрила один з портів Нового Орлеану і в місті був дефіцит кави, цей напій набув особливої популярності. Сьогодні він поширений по всьому світу, зокрема й як безкофеїнова альтернатива звичайній каві.

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ

Один сирий корінь цикорію (60 грамів) містить 43 калорії, 0,8 грама білка, 10,5 грамів вуглеводів, 0,1 грама жирів, 1 грам клітковини, 9% від рекомендованої добової норми вітаміну В6, 6% марганцю, 4% фолатів, 4% калію, 3% вітаміну С, 3% фосфору.

Він є хорошим джерелом інуліну, пребіотика, що сприяє схудненню та поліпшенню здоров'я кишечника. Також є марганець і вітамін B6, які пов'язані зі здоров'ям мозку. Кількість поживних речовин у напої з цикорію досить мала, оскільки для приготування використовується лише невелика кількість кореня цикорію (в середньому дві столові ложки, або 11 грамів, меленого кореня цикорію на одну чашку).

ПОКРАЩУЄ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ

Корінь цикорію містить інулін, тип пребіотичну речовину, який сприяє росту корисних бактерій у кишечнику. Декілька досліджень показали, що вживання інуліну збільшує концентрацію певних штамів корисних бактерій у товстій кишці.

Крім того, цикорій поліпшує роботу кишечника і зменшує запори. В одному дослідженні 44 людини, які страждали на запори, протягом 4 тижнів вживали добавки з інуліном цикорію. У порівнянні з плацебо це збільшило частоту і м'якість випорожнень. В іншому невеликому дослідженні щоденне вживання 300 мл екстракту кореня цикорію протягом 4 тижнів значно покращило регулярність випорожнень порівняно з контрольною групою.

ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ

Коли щурам з діабетом протягом 8 тижнів давали інулін цикорію, він поліпшив показники рівня цукру в крові, що пов'язано зі зміною вуглеводного обміну.

Декілька інших досліджень показали й позитивний вплив на інсулінорезистентність, що виникає при тривалому підвищеному рівні інсуліну, може призвести до високого рівня цукру в крові та розвитку діабету 2 типу.

В одному дослідженні прийом 30 грамів інуліну на день протягом 2 тижнів значно знизив інсулінорезистентність в осіб з переддіабетом у порівнянні з плацебо. Крім того, огляд 25 досліджень показав, що добавки з інуліном допомагають знизити інсулінорезистентність у людей з діабетом 2 типу, особливо серед тих, хто страждає на ожиріння. Однак більшість досліджень зосереджуються на інуліні, а не на цикорії.

ЗМЕНШУЄ ЗАПАЛЕННЯ

Хронічне запалення сприяє розвитку серцевих захворювань, цукрового діабету 2 типу та раку. Обнадійливими є результати деяких досліджень на тваринах, які показали, що корінь цикорію має протизапальні властивості.

В одному дослідженні на щурах корінь цикорію знизив рівні фактору некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-1, які є маркерами запалення. За результатами іншого дослідження, у поросят, яких годували сушеним коренем цикорію, знизився рівень запалення. Щобільше, одне дослідження виявило, що введення екстракту цикорію щурам з подагрою блокувало певні шляхи, що регулюють запалення.

Однак більшість сучасних досліджень на цю тему були проведені на тваринах. Тож науковцям ще потрібно з’ясувати, як корінь цикорію впливає на запалення у людей.

НЕ МІСТИТЬ КОФЕЇН

У стандартній чашці кави — приблизно 92 мг кофеїну. Надмірне споживання кофеїну пов'язують з такими побічними ефектами, як нудота, тривожність, серцебиття, неспокій та безсоння.

Подібні прояви переважно спостерігаються у людей з підвищеною чутливістю до кофеїну. Для них напої з кореню цикорію є чудовим замінником кави. Його можна змішувати з невеликою кількістю звичайної кави, щоб отримати напій з меншим вмістом кофеїну.

КОМУ НЕ ПІДХОДИТЬ

Цикорій може викликати алергічну реакцію у деяких людей, що супроводжується такими симптомами, як біль, набряк і поколювання в роті.

Людям, які мають алергію на амброзію або березовий пилок, слід уникати цикорію, щоб запобігти можливим негативним побічним ефектам.

Крім того, дослідження щодо безпеки та потенційних побічних ефектів кореня цикорію для вагітних або жінок, що годують груддю, є обмеженими. Тому перед його вживанням варто проконсультуватися з лікарем.

При досить поширеному синдромі подразненого кишечника, особливо при його діарейному варіанті, споживання цикорію (за рахунок інуліну) може посилювати симптоми розладу кишечника.

Отже, напій з цикорію може бути гарною альтернативою кави, якщо потрібно зменшити споживання кофеїну. Попри певні потенційні переваги, немає доказів того, що цей напій корисніший за каву. Якщо вам подобається його смак та ви не маєте станів, при яких цикорій є небажаним, сміливо додавайте напій з цикорію до свого меню.