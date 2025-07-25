Як смачно приготувати кукурудзу: швидкий рецепт за 10 хвилин

КУКУРУДЗА ЯК У БЕРДЯНСЬКУ

Солодка, соковита, з ароматом літа — і готова за 10 хвилин!

Готую її в рукаві — без зайвого жиру і брудного посуду.

Інгредієнти:

• Кукурудза — 3 качани;

• Вершкове масло — 30 г;

• Часник — 1 зубчик;

• Пластівці чилі — за смаком;

• Сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

1. Розтопіть масло, щоб воно було м’яким, додайте подрібнений часник, сіль і чилі.

2. Змастіть качани кукурудзи цією сумішшю.

3. Перекладіть у рукав для запікання, зав’яжіть.

4. Готуйте в мікрохвильовці 10 хвилин на повній потужності.

Готово!