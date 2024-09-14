Посадка цибулі на зиму: поради для найшвидшого збору врожаю

Зимові сорти цибулі чудово витримують низькі температури та добре зимують у ґрунті. Цей овоч встигає укорінитися до початку посушливого періоду, поглинає зимову вологу, що дозволяє йому давати високий врожай навіть за умови сухої весни.

Завдяки цьому зимову цибулю можна збирати на місяць раніше, ніж ту, що була посаджена навесні. Про це пише ТСН.

Коли садити озиму цибулю восени

Цибулю необхідно висаджувати приблизно за 30-35 днів до стійких морозів. Орієнтуватися на час посадки можна тоді, коли температура знижується до +5 ºC і тримається на цьому рівні кілька днів. Це означає, що настав оптимальний період для висадки цибулі. В Україні зазвичай цей період припадає на середину жовтня – початок листопада. Якщо висадити цибулю за теплої погоди, вона почне проростати й взимку може замерзнути. А якщо висадити занадто пізно, перед морозами, сіянка не встигне вкоренитися.

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Як підготувати ґрунт і цибулю до посадки

Для посадки цибулі необхідно відібрати здоровий та якісний посадковий матеріал. Якщо не прогнозуються різкі заморозки, цибулини слід обробити препаратами для захисту від хвороб і шкідників, а також стимуляторами росту.

Якщо ґрунт малородючий, рекомендується попередньо внести органічні та мінеральні добрива. У день посадки варто розсипати золу на ділянці.

Перед посадкою цибулі зробіть борозенки глибиною до 5 сантиметрів, дотримуючись відстані між ними не менше 15-20 сантиметрів. Після цього ущільніть поверхню майбутніх грядок.

Коли настають заморозки, рекомендується мульчувати грядки з цибулею сухим листям, гіллям або сосновою хвоєю. У разі суворої зими грядки можна додатково накрити плівкою або агроволокном. Навесні, коли ґрунт достатньо прогріється, покриття слід зняти разом з шаром мульчі. Якщо затриматися з прибиранням укриття та мульчі, цибуля може почати підгнивати під плівкою, а шар мульчі може стримувати її ріст.

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