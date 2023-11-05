Піраміду, якій 3400 років, знайшли у Казахстані (фото та відео)

Під час розкопок у Карагандинській області Казахстану археологи знайшли піраміду скіфо-сацького періоду. Споруда розташована на пагорбі з видом на річку Талди у Шетському районі Караганди.

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Тут упродовж 4-х сезонів вели роботи археологи Карагандинського університету. Дослідники вважають, що споруда - це мавзолейний комплекс імператора культури Бегази Дандібай, культури пізнього бронзового віку (2000-1150 рр до н.е.), пише Heritagedaily.com.

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Аналіз радіовуглецевого датування знахідок, знайдених усередині споруди, показав час їх створення: між XIV та XII століттями до нашої ери.

"Ограновані камені, знайдені в піраміді, розмір мавзолею і той факт, що така величезна споруда була побудована в бронзовому столітті в дуже посушливому регіоні — степу, можна судити про високе розуміння мистецтва та високий духовний рівень, яких досягли громади Бегази Дандібай", – зазначив один із дослідників Айбар Кассеналі.

Розкопки в цьому регіоні виявили також протомісто (перехідні від села до міста поселення, що базуються на нормах кровноспорідненого зв'язку), яке належить тій самій громаді Бегази Дандібай.

Зазначається, що це поселення, що займає площу 15 гектарів, хронологічно існувало в той же історичний період, що і Троя 4 в Малій Азії - ранньомікенський період в материковій Греції й розвинений період Середнього царства в Єгипті. У поселенні є низка стін, розпланована вулична мережа та системи збирання води.

Нагадаємо, у Франції знайшли кам‘яну "карту скарбів" віком 4000 років.

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