У Франції знайшли кам‘яну 'карту скарбів' віком 4000 років

Французькі археологи розпочали нові розкопки в Бретані з метою дослідити загадкову плиту Сен-Белек, яка була визнана найстарішою картою в Європі у 2021 році. Цей сланцевий блок, віком 4000 років, вкритий гравійованими малюнками, був виявлений у 1900 році в Поле дю Шательє.

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Про це пише UaInfo.

Плита має розміри 2,2 метра у довжину і 1,53 метра у ширину. Спочатку нікому не вдавалося розшифрувати значення зображень куполів, коліс і інших фігур, які були з'єднані лініями. Але лише кілька років тому дослідники припустили, що це може бути стародавньою картою.

Археологи зробили цей висновок, порівнявши лінії на камені з сучасними схемами прилеглих територій. Також вони виявили, що деякі маркери вказують на річки, гори і стародавні поселення, які не відомі науковцям.

Зараз вчені використовують цей камінь як "карту скарбів" для пошуку археологічних об'єктів. Науковець Іван Пайєр пояснив: "Ми намагаємося розгадати цю знахідку, проводимо датування і перевіряємо, чи є ще невідомі фрагменти. Це справжня карта скарбів."

Площа, відзначена на цій давній карті, становить приблизно 30 на 21 кілометр. Зіставлення її даних з реальною місцевістю може зайняти близько 15 років, оскільки це вимагає вкрай ретельної роботи, додали дослідники.

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Наразі археологи вже провели сканування плити і порівняли зазначені на ній лінії з сучасними географічними позначками на карті. Збіг становить приблизно 80%.

Фахівці також зазначили, що аналіз цієї давньої карти може призвести до серії нових археологічних відкриттів.

Історики вважають, що на цій карті, ймовірно, зображено територію давнього царства бронзового віку, яке зникло через війни та повстання.

Нагадаємо, в Єгипті знайшли гробницю маловідомої жінки-фараона віком 5000 років.

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