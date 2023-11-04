400-річні могили ''дітей-вампірів'' знайшли у Польщі (фото)

Археологи в Польщі виявили 400-річні останки дитини, яка, ймовірно, була похована як "вампіра" – на її ногах був характерний замок.

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Як повідомляє Artnet News, дослідники проводили розкопки на немаркованому масовому кладовищі в селі Пень, коли вони виявили останки дитини, яка ймовірно була хлопчиком приблизно шести-семи років.

Хлопчик був похований у вертикальному положенні, обличчям вниз, із загнутим під ногами трикутним залізним замком. Останки хлопчика були розкопані й видалені, за винятком гомілок і стоп. Дослідники вважають, що могилу потривожили після того, як хлопчика поховали, але не змогли точно визначити, коли саме це сталося.

Поруч з могилою хлопчика археологи розкопали останки ще трьох дітей. Дослідник Лукаш Полінскі сказав, що могила хлопчика унікальна, і жодних інших дитячих поховань у подібному стані не спостерігалося.

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"Насправді з моменту виявлення стало зрозуміло, що висячий замок, який у певному сенсі закривав цю гробницю, був захистом від мертвої дитини", — сказав Полінскі. У давнину, пояснив він, тих, кого вважали вампірами, ховали у подібний спосіб – сковуючи ноги на замок.

На кладовищі також були знайдені інші засоби захисту, зазначив Полінскі, включно з серпами, монетами або камінням, покладеними в роти інших людей, похованих на кладовищі.

У 1600-х роках люди боялися демонів і таких істот, як вампіри, в яких, на їхню думку, могли перетворитися мертві, якщо вони не помруть "хорошою смертю".

"Не можна з упевненістю сказати, що дитину бачили як демона, схожого на істоту, пізніше ідентифіковану після 17 століття як вампіра, наприклад, привида або упиря", — додав науковець.

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Полінський зазначив, що XVI-XVII століття для Польщі були важкими часами, позначеними шведським потопом, боротьбою з козаками, епідеміями, економічною кризою та контрреформацією. Такі умови життя призвели до зростання віри в демонічних істот і пошуку "відьом".

Минулого року команда знайшла тіло жінки в такій же закритій гробниці поблизу могили хлопчика. В обох могилах знайдено майже здвоєні трикутні замки.

Полінскі сказав, що два відкриття в П'єні несуть "більш-менш чіткі сліди антидемонічних (так званих антивампіричних) практик".

"Тим більше, що дві могили не мають, принаймні згідно з публікаціями сьогодні, чітких відповідників, але вони вписуються в загальну картину страху перед невідомим і спроби знайти винного в невдачах і трагедії", — додав він.

Нагадаємо, у Франції знайшли кам‘яну "карту скарбів" віком 4000 років.

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