Мексиканські вчені виявили, що жерці майя прикрашали себе людськими кістками

Представники Мексиканського Національного інституту антропології та історії (INAH) оголосили про надзвичайне відкриття, зроблене під час археологічних розкопок в одній з частин палацу в Паленке. Вони витягли з ґрунту кістяну прикрасу, де було вирізано зображення маянського бога кукурудзи та родючості, повідомляє UAINFO.org.

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Паленке - це умовна назва столиці стародавнього Баакульського царства маян. Це царство існувало протягом класичного періоду (IV-X століття нашої ери) і досягло свого розквіту наприкінці VII століття. Причини занепаду Баакуля залишаються предметом наукових досліджень.

На сьогоднішній день археологічна зона Паленке включає три храми та палацовий комплекс. Останній складається з кількох будівель різної конструкції. Археологи проводили розкопки, спрямовані на пошук слідів симетрії в будівлі, відомої як "Будинок С". Попередня гіпотеза передбачала існування сходів на південній стороні будівлі.

Замість сходів біля основи стіни, дослідники знайшли фрагмент підлоги, відмінний від навколишньої поверхні. Після розкриття верхнього шару була виявлена порожнина діаметром 26 сантиметрів та глибиною 30 сантиметрів, заповнена глинистим ґрунтом з залишками деревного вугілля.

У цій порожнині були знайдені насіння, риб'ячі кістки, черепахи, дрібні ссавці, відщепи із обсидіану (ймовірно, клинки ножів), кілька великих шматків деревного вугілля, і саме серед цих знахідок була кістяна прикраса. Порожнина була закрита шматками ґрунту.

За словами археологів, вони знайшли ритуальне приношення богам, здійснене на честь завершення будівництва "Будинку С". Дослідники вважають, що ця подія мала місце в пізньокласичний період (600-850 років нашої ери). Насіння, кістки та різні предмети були пожертвовані і спалені, а залишки були поховані біля основи стіни.

Знайдена кістяна прикраса (з фрагментом), за висновками вчених, виготовлена з кістки великого ссавця і використовувалася як частина ритуального одягу правителів і жерців Паленке. Ця частина прикраси носилася на носі. Вона має невеликі розміри: 6,4 сантиметра завдовжки і 5,2 сантиметра завширшки.

Схожі прикраси зустрічаються на деяких рельєфах і скульптурах в Паленке, де зображені члени знаті. У повному вигляді вона представляла собою своєрідну маску з гребенем, яка проходила вздовж носа та виступала над лобом її власника.

Кістяну прикрасу не просто вирізали з кістки. Вона була прикрашена дрібним орнаментом. Ліва половина виробу містила гравіювання зображення людини у головному уборі, прикрашеного намистом з кулястих намистин. На лівій руці був вибитий гліф мая "ak'ab'", який означає "темрява".

А права рука подовжується і врізається в гребінь, щоб продовжитися з іншого боку виробу, де він тримає довгий тонкий предмет.

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Вчені вважають, що на масці зображений К'авіїл (K'awiil) – бог кукурудзи та родючості, один із верховних богів пантеону мая. Його традиційно представляли як людину з подовженим витягнутим черепом, що символізує качан кукурудзи.

Тонкий предмет, який він тримає в руці, – це, на думку дослідників, похоронний сувій. Можливо, жрець одягаючи на себе таку маску, ставав уособленням бога на час ритуалів – наприклад, на честь початку або закінчення будівництва. Правда, в цьому випадку не дуже зрозуміло, як фрагмент маски опинився в багатті серед інших жертовних дарів.

Нагадаємо, у Франції знайшли кам‘яну "карту скарбів" віком 4000 років.

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