Як загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов‘язково здійснилось

Бажання під Новий рік наділене особливою силою, адже саме тоді люди по всьому світу вірять у справжнє диво. Тому загадувати бажання варто безумовно. А як це зробити, отримавши користь і гарантований успіх – підкажуть наші поради.

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Про це пише zolotoy.standart.

Важко стримати політ фантазії, вибираючи, чого ж побажати тієї самої заповітної ночі. Багатство, подорожі, кохання – все це здається природними прикладами того, що можна згадати на Новий рік. Все ж деякі формулювання уявних бажань неправильні за своєю суттю. Існують речі, які вважаються неприпустимими для запитів у всесвіт. Якщо мрія спрямована невірно, то ризикує завдати шкоди людині.

Одним з найпоширеніших способів загадати бажання є іспанський метод. Під час бою курантів належить з'їсти дванадцять виноградин, подумки промовляючи бажання. Кісточки доводиться виплюнути перш, ніж затихне годинник, тому все частіше мрійники віддають перевагу безпечним сортам типу "кишмиш".

Новорічне бажання часто пов'язують з шампанським, яке стало справжнім символом свята. Загадують його, як тільки наближається опівноч. Поки б'є годинник, слід записати мрію, спалити листочок, а попіл кинути на дно келиха ігристого вина, потім відразу випити.

Хоча не можна безпосередньо просити у Всесвіту гроші, своє матеріальне становище реально поліпшити одним цікавим способом. Слід підготувати невеликі подарунки на Новий рік, до них обов'язково красиву обгортку – сувеніри, солодощі, фрукти. Їх має бути стільки, як двох останніх цифр наступаючого року. Коли звучить бій курантів, над цими подарунками загадують бажання. Потім виходять на вулицю, щоб роздати їх усім зустрічним, бажаючи грошового достатку.

Щоб бажання на Новий рік спрацювало правильно, можна скористатися ще більш незвичайними способами:

Для старовинного ворожіння дуже легко підготуватися – банка зі звичайним рисом зіграє роль містичної чаші.

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Над банкою простягають ліву руку, опустивши долоню вниз, і загадують бажання.

Потім дістають жменю рису і рахують, скільки вдалося роздобути зерняток. Парне число свідчить, що задумане обов'язково здійсниться.

Подібний підхід спрацьовує для гілочки ялинки, яку відламують з прикрашеного дерева в новорічну ніч, щоб загадати бажання.

Гілці знадобиться ємність, наповнена водою, що стоїть поблизу ліжка. Через три дні рахують опалі голки. Якщо їх парна кількість – бажання втілиться незабаром. Якщо ні, то доведеться ще трохи почекати.

Яким би способом не скористалися в Новий рік – бажання необхідно підживлювати щирою вірою. Уявляйте собі втілення мрії в найдрібніших деталях. Важливий позитивний настрій.

Нагадаємо, ми вже писали про шість цікавих традицій на Новий рік у Європі.

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