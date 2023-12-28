Шість цікавих традицій на Новий рік у Європі: хто та як святкує

Як відзначають Новий рік у Європі - цікаві традиції на Новий рік

Люди дотримуються різних традицій на Новий рік. У деяких країнах люблять їсти багато їжі, а в інших – передбачати долю.

UAportal разом з виданням Best Life розповідає про цікаві новорічні традиції в Іспанії, Шотландії, Італії, Греції, Чехії та Естонії.

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1. Іспанія: Їсти виноград на щастя

В Іспанії місцеві жителі з’їдять рівно 12 виноградин опівночі, щоб вшанувати традицію, яка почалася в кінці 19 століття. Ще в 1800-х роках виноградарі в районі Аліканте придумали цю практику, щоб продавати більше винограду наприкінці року, але солодке свято швидко прижилося. Сьогодні іспанці люблять їсти по одній виноградині на кожен із перших 12 ударів дзвоника після опівночі в надії, що це відверне нещастя та принесе рік удачі та процвітання.

2. Шотландія: Перші кроки

У Шотландії день перед 1 січня настільки важливий, що для нього навіть є офіційна назва – Hogmanay. У цей день шотландці дотримуються багатьох традицій, але одна з найвідоміших – це першість.

Згідно з повір'ями шотландців, першим, хто переступить поріг вашого будинку після опівночі на Новий рік, повинен бути темноволосий чоловік, якщо ви бажаєте удачі в майбутньому році. Традиційно ці чоловіки приходять із подарунками: вугіллям, сіллю, пісочним тістом і віскі, що ще більше сприяє ідеї щастя.

Але чому саме темноволосі чоловіки? Що ж, коли Шотландію захопили вікінги, останнє, що жителі хотіли бачити на порозі, це світловолосий чоловік із величезною сокирою. Тож сьогодні протилежність – темноволосий чоловік – символізує багатство й успіх.

3. Італія: У червоній білизні

В італійців є новорічна традиція одягати червону білизну кожного 31 грудня. В італійській культурі червоний колір асоціюється з родючістю, тому люди носять його під одягом, сподіваючись, що це допоможе їм завагітніти в наступному році.

4. Греція: Висяча цибуля

Ні, ця новорічна традиція не має нічого спільного з вампірами. Скоріше, греки вірять, що цибуля є символом відродження, тому вони вішають цей овоч на двері, щоб сприяти росту протягом нового року. Грецька культура давно асоціювала цю їжу з розвитком, оскільки єдине, чого, здавалося б, хоче пахуча цибуля – це пустити коріння та продовжувати рости.

5. Чехія: Нарізка яблук

Чехи воліють передбачати свою долю в новорічну ніч за допомогою яблука. У ніч перед початком нового року плід розрізають навпіл, і кажуть, що форма серцевини яблука визначає долю всіх, хто його оточує. Якщо серцевина яблука схожа на зірку, то скоро всі зустрінуться знову в щасті і здоров'ї, а якщо вона схожа на хрест, то на зустрічі Нового року варто чекати хвороби.

6. Естонія: Їсти багато їжі

В Естонії люди вірять, що вживання 7, 9 чи 12 страв принесе добрі події в наступному році, оскільки ці числа вважаються щасливими по всій країні. І якщо ви не можете доїсти, не хвилюйтеся: люди часто навмисно залишають їжу на своїх тарілках, щоб нагодувати членів сім’ї, які відвідують вас, тобто тих, хто перебуває у формі духу.

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