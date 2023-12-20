Чай, кекси та новорічні прикраси: Як використати шкірку мандарина

Мандарини – це не тільки смачні фрукти, але і джерело цінних вітамінів і мінералів. А мандаринова шкірка, виявляється, також може бути дуже корисною.

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Мандаринова шкірка – це чудовий інгредієнт для створення солодких страв, пише Главред. Подрібнена шкірка прекрасно поєднується з сиром в начинці для пирогів або додає аромат до кексів. Спробуйте створити цукерки в шоколадній глазурі з додаванням подрібненої шкірки – захват і смак в одному.

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Щоб принести в будинок затишок і тепло, використовуйте мандаринову шкірку для ароматизації чаю. Висушена шкірка додасть напою неповторний аромат і смак, піднімаючи настрій і створюючи умиротворену атмосферу.

Перетворіть звичайні десерти на справжні витвори мистецтва. За допомогою вирубних форм ви можете створити оригінальні прикраси для тортів і тістечок з мандаринової шкірки. Такі декорації додадуть яскравості і веселощів вашому святковому столу.

Щоб використовувати мандаринову шкірку, її потрібно правильно приготувати. Ось кілька порад:

Ретельно вимийте мандарини перед використанням.

Зніміть шкірку тонким шаром, намагаючись не зачепити білу м'якоть.

Промийте шкірку під проточною водою, щоб видалити всі залишки м'якоті.

Покладіть шкірку на деко і висушіть в духовці при температурі 50-60°C протягом 2-3 годин.

Мандаринова шкірка містить цінні вітаміни і мінерали, такі як:

Вітамін С – потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет.

– потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет. Вітамін А – необхідний для здоров'я очей, шкіри та волосся.

– необхідний для здоров'я очей, шкіри та волосся. Калій – підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

– підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Флавоноїди – мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

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