Чай, кекси та новорічні прикраси: Як використати шкірку мандарина
Мандарини – це не тільки смачні фрукти, але і джерело цінних вітамінів і мінералів. А мандаринова шкірка, виявляється, також може бути дуже корисною.
Мандаринова шкірка – це чудовий інгредієнт для створення солодких страв, пише Главред. Подрібнена шкірка прекрасно поєднується з сиром в начинці для пирогів або додає аромат до кексів. Спробуйте створити цукерки в шоколадній глазурі з додаванням подрібненої шкірки – захват і смак в одному.
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Щоб принести в будинок затишок і тепло, використовуйте мандаринову шкірку для ароматизації чаю. Висушена шкірка додасть напою неповторний аромат і смак, піднімаючи настрій і створюючи умиротворену атмосферу.
Перетворіть звичайні десерти на справжні витвори мистецтва. За допомогою вирубних форм ви можете створити оригінальні прикраси для тортів і тістечок з мандаринової шкірки. Такі декорації додадуть яскравості і веселощів вашому святковому столу.
Щоб використовувати мандаринову шкірку, її потрібно правильно приготувати. Ось кілька порад:
- Ретельно вимийте мандарини перед використанням.
- Зніміть шкірку тонким шаром, намагаючись не зачепити білу м'якоть.
- Промийте шкірку під проточною водою, щоб видалити всі залишки м'якоті.
- Покладіть шкірку на деко і висушіть в духовці при температурі 50-60°C протягом 2-3 годин.
Мандаринова шкірка містить цінні вітаміни і мінерали, такі як:
- Вітамін С – потужний антиоксидант, який зміцнює імунітет.
- Вітамін А – необхідний для здоров'я очей, шкіри та волосся.
- Калій – підтримує здоров'я серцево-судинної системи.
- Флавоноїди – мають протизапальні та антиоксидантні властивості.
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