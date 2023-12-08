Відсутність енергії та постійний голод: 7 ознак, що ви їсте забагато цукру

Всі ми любимо солодощі. Але надмірне їх споживання може призвести до серйозних проблем зі здоров‘ям.

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Про це пише ТСН.

За словами дієтологині Емі Гудсон з Американської кардіологічної асоціації, денний ліміт споживання цукру – не більше 25 грамів для жінок та 37,5 грама для чоловіків.

Довготривале перевищення цього ліміту може призвести до серйозних ускладнень, таких як серцево-судинні захворювання, діабет II типу та запальні процеси у кишківнику. Ознаки надмірного споживання цукру включають постійне бажання солодкого, коливання рівня енергії, проблеми з зубами та надмірну вагу.

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Дослідження також показують, що велика кількість цукру може спричинити хронічний біль та проблеми з артеріальним тиском та хронічну апатію. Тому важливо свідомо обирати продукти, читати етикетки та міняти свій раціон задля збереження здоров'я.

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