Що робити, якщо мандарини виявились кислими або гіркими: корисний лайфхак

Якщо ви придбали не солодкі мандарини, не варто впадати у відчай. За 30 секунд ви можете насолодитися мандаринами, позбавленими гіркоти та кислоти.

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Цей швидкий спосіб готування мандаринів без зайвих зусиль стає доступним завдяки мікрохвильовій пічці. Про це повідомили Патріоти України.

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Почніть з вибору мандаринів, які не мають пошкоджень та гнилі. Їх консистенція повинна бути помірною, не занадто твердою чи м'якою. Перед використанням промийте мандарини теплою водою та обсушіть паперовим рушником. Розмістіть мандарини на тарілці та поставте їх у мікрохвильову піч. Не потрібно чистити їх перед цим.

Увімкніть мікрохвильову піч на повну потужність на 30 секунд. Якщо у вас більше одного мандарину, збільште час на 10 секунд для кожного додаткового фрукта. Після витягання мандаринів дайте їм трошки охолонути. Потім вже можна чистити шкірку та насолоджуватись солодким та соковитим смаком. Пам'ятайте, що важливо уникати перегрівання мандаринів, оскільки це може спричинити їх лущення чи висихання.

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