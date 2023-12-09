Скільки мандаринів в день можна їсти, щоб не нашкодити: ви будете здивовані

Мандарини містять багато корисних речовин і завжди вважаються обов’язковим атрибутом новорічного столу. Однак важливо враховувати серйозні протипоказання до споживання цитрусових.

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Про це пише Час Дій.

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Лікарі-ендокринологи рекомендують утримуватися від переїдання мандаринів у великих кількостях. Щоб вони були корисні для здоров’я, слід вживати їх у невеликих дозах, розподіливши протягом дня, а не в один прийом.

Медики також визначили допустиму щоденну дозу цих цитрусових. Рекомендовано споживати до п'яти невеликих мандаринів на день.

Лікарі підкреслюють, що вживати можна не лише сам плід, але й шкірку. Її варто додавати в воду. Вітаміни А і С, які містяться у мандаринах, сприятливо впливають на зуби, кістки та імунітет.

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