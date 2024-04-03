Кому заборонено вживати насіння льону, щоб не нашкодити здоров'ю
Хто не чув про цілющі властивості насіння льону? Ці маленькі зернятка – справжня криниця корисних речовин, які можуть допомогти нам у багатьох аспектах здоров'я.
Ще Гіппократ рекомендував вживати льон для покращення травлення та зняття запалень. І сучасні дослідження підтверджують його правоту, пише espreso.tv.
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Чим же так корисне насіння льону?
- Багатий хімічний склад. Льон містить білок, харчові волокна, жири, вітаміни (Е, С, К, А, групи В), мікроелементи (цинк, марганець, залізо, мідь), органічні кислоти, ферменти, ліпіди, фітостероли, полісахариди.
- Омега-3. Льон – рекордсмен за вмістом цієї цінної кислоти, яка не синтезується в організмі. Омега-3 покращує роботу серця, мозку, імунітету, бореться з запаленнями.
- Користь для шлунково-кишкового тракту. Льон обволікає стінки шлунка, знімає запалення, покращує травлення, допомагає при виразці, гастриті.
- Очищення організму. Льон виводить шлаки, токсини, паразити.
- Зниження холестерину. Льон допомагає знизити "шкідливий" холестерин, що покращує роботу серця і судин.
- Жіноче та чоловіче здоров'я. Льон нормалізує гормональний баланс у жінок, уповільнює старіння, у чоловіків - покращує репродуктивну функцію.
- Інші корисні властивості. Льон зміцнює імунітет, бореться з раком, нормалізує обмін речовин, цукор, тиск, покращує пам'ять, загоює рани.
Протипоказання:
- Алергія на льон
- Гепатит
- Непрохідність кишечника
- Холецистит, панкреатит, коліт (гостра фаза)
- Вагітність (з обережністю)
- Деякі інші захворювання
Як вживати:
- Додавайте в каші, йогурти, салати
- Замочуйте у воді та пийте слиз
- Подрібнюйте і вживайте з медом
- Робіть відвари, настої
Пам'ятайте:
- Насіння льону – це не панацея, а лише доповнення до здорового способу життя.
- Не вживайте льон безконтрольно, дотримуйтесь рекомендованих доз.
- Перед початком вживання проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас є якісь захворювання.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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